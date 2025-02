Le téléviseur OLED Samsung S85F est déjà disponible

Le géant sud-coréen Samsung vient de lancer son nouveau téléviseur OLED S85F sur son marché domestique, première étape d’un déploiement international attendu d’ici quelques semaines pour les autres territoires.

Source : Samsung

La série de téléviseurs Samsung S85F représente l’entrée de gamme pour les modèles OLED de la marque et a été officialisée lors du dernier salon du CES 2025 à Las Vegas.

Comme les précédentes gammes et assez logiquement, Samsung a choisi de débuter la commercialisation par le modèle 55 pouces, proposé à 1 690 000 wons sud-coréens (environ 1120 euros) (remise comprise). Les versions 65, 77 et 83 pouces, également annoncées lors du CES 2025, devraient être disponibles ultérieurement selon un calendrier non encore précisé par le fabricant.

Une dalle White-OLED à bord

Le S85F, référencé KQ55SF85AEXKR sur le marché coréen, intègre une dalle White-OLED fournie par LG Display. Elle est différente des dalles QD-OLED réservées à une partie de la série S95F (55, 65 et 77 pouces), la plus haut de gamme. Entre les deux, il y a également la série S90F qui mélange aussi les genres White-OLED et QD-OLED selon les diagonales.

Prometteuse d’une luminosité moindre et d’une palette de couleurs légèrement plus restreinte, la série S85F est tout de même capable d’afficher une définition Ultra et supporte une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L’appareil bénéficie de la compatibilité HDR et HDR10+ (mais pas de Dolby Vision), ainsi que de la technologie AMD FreeSync Premium à destination des joueurs. La section audio s’appuie sur la présence de deux haut-parleurs de 10 watts supportant le format Dolby Atmos. Notez aussi la prise en charge des Q-Symphony et OTS Lite afin d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur en parfaite synchronisation avec ceux d’une barre de son de la marque et d’une certaine spatialisation avec suivi des objets.

La connectique comprend quatre ports HDMI 2.1, permettant la transmission de signaux Ultra HD à 120 Hz, et deux ports USB Type-A. Le téléviseur est bien entendu compatible Wi-Fi (norme 7, comme tous les autres TV de la marque Samsung en 2025) et Bluetooth.

Un TV avec une bonne dose d’IA

À l’image des autres téléviseurs de Samsung, cette série fonctionne logiquement sous Tizen OS avec l’interface One UI, propulsé par un processeur AI 4K de deuxième génération. Samsung s’engage à fournir sept années de mises à jour logicielles. En outre, on peut désormais compter sur les nouvelles fonctions boostées par l’IA notamment la traduction automatique, la planification de voyages, par exemple.

Les fonctions Cliquer pour rechercher, la création de fonds d’écrans générés par IA ainsi que la possibilité d’afficher des informations complémentaires sur les personnes présentes à l’écran sont également disponibles.

Disponibilité sur les autres marchés ?

La disponibilité internationale et les tarifs pour les autres marchés n’ont pas encore été communiqués par le constructeur. Toutefois, si on s’en tient au calendrier mis en place par la marque pour les précédentes générations, on peut s’attendre à ce que les premiers modèles soient disponibles d’ici fin mars, début avril. Pas sûr que Samsung commence par la commercialisation de la série d’entrée de gamme.

En effet, la marque a pour habitude de proposer, du moins pour la France, la gamme la plus élevée, à savoir ici la série S95F dont nous ne manquerons pas de vous proposer le test complet aussi tôt que possible.