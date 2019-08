Le plus « stylet » des smartphones est enfin disponible. On veut bien évidemment parler du Samsung Galaxy Note 10, mais il s’accompagne cette année d’un acolyte tagué de la mention « Plus ». Vous souhaitez acheter l’un de ces smartphones au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment !

Le nouveau smartphone accompagné de son fameux S Pen n’a pas débarqué seul. À l’image de la gamme Galaxy S, la gamme Galaxy Note se décline dorénavant en plusieurs modèles, enfin deux plus précisément : le classique et une version « Plus » légèrement boostée.

Le stylet a par ailleurs été amélioré. Outre un petit changement de design, il intègre dorénavant des fonctionnalités Bluetooth élargies par rapport à son prédécesseur. Bref, si vous souhaitez acquérir l’un des deux modèles du nouvel appareil haut de gamme coréen, vous êtes au bon endroit !

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus possède le même design atypique que son petit-frère. En effet, c’est bien la première fois qu’un smartphone place son poinçon au milieu de la partie supérieure de son écran. Ça à son charme, d’autant plus avec la finesse de ses bordures — dont deux sont incurvées sur les côtés. La dalle Dynamic AMOLED s’étale d’ailleurs sur 6,8 pouces pour ravir les dévoreurs de contenus multimédias en tout genre. De plus, son écran affiche une définition Quad HD+ de 3 044 x 1440 pixels, contre du Full HD+ sur le Note 10.

Il ne fait d’ailleurs pas qu’agrandir ses dimensions, il est également plus autonome avec une batterie de 4 300 mAh. Pour le reste, on retrouve la nouvelle puce Exynos 9825 gravée en 7 nm, 12 Go de mémoire vive (soit 4 Go de plus que le Note 10) et un capteur ToF qui accompagne la triplette 12 + 16 + 12 mégapixels. Il se distingue également par sa capacité de stockage de 256 ou 512 Go selon le modèle.

Où acheter le Note 10 Plus au meilleur prix ?

La meilleure offre pour le Samsung Galaxy Note 10 Plus est actuellement sur Amazon, Cdiscount et Electro Dépôt, où le smartphone boosté (en plus d’être « stylet ») est proposé à 1 107 euros, soit 2 euros (sic!) de moins que son prix d’origine.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 Plus sur Amazon

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 Plus sur Cdiscount

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 Plus sur Electro Dépôt

Samsung Galaxy Note 10

Le Samsung Galaxy Note 10 est quant à lui le modèle classique, logiquement avec une fiche technique amoindrie donc. Il commence par être plus compact que la version Plus, même si l’on n’aurait jamais pensé utiliser cet adjectif pour la gamme Note du géant coréen. Mais c’est bel et bien le cas, son écran d’une diagonale de 6,3 pouces, sa finesse et ses bordures quasi inexistantes font que le Note 10 est très agréable à avoir en main. Ni trop petit, ni trop grand.

Pour le reste des caractéristiques, on retrouve une batterie de 3 500 mAh (soit 800 mAh de moins que le Note 10 Plus), un SoC Exynos 9825 épaulé par 8 Go de mémoire vive, un triple capteur photo 12 + 16 + 12 mégapixels (sans capteur ToF) ainsi qu’une capacité de stockage de 128 Go. Contrairement à son homologue, il n’est pas possible d’augmenter l’espace avec une carte microSD.

Où acheter le Note 10 au meilleur prix ?

La meilleure offre pour le Samsung Galaxy Note 10 se trouve également sur Amazon, Cdiscount et Electro Dépôt, où il est proposé chez ces 3 revendeurs à 957 euros, encore une fois seulement 2 euros de moins que le prix d’origine.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 sur Amazon

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 sur Cdiscount

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 sur Electro Dépôt

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid