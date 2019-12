D’après un journal coréen, Samsung préparerait une version beaucoup plus abordable de son smartphone pliable pour 2020

Le Samsung Galaxy Fold est l’un des fleurons les plus impressionnants de l’année, grâce à son design pliable d’avant-garde. En France, le géant n’a d’ailleurs eu aucun concurrent en 2019, puisque ni Huawei, ni Xiaomi n’ont lancé leur smartphone pliable sur le territoire.

Pour autant il nous était impossible de recommander ce smartphone. Trop d’incertitudes et de défauts touchent le Galaxy Fold commercialisé à 2020 euros par la marque. Et c’est principalement ce prix qui explique tant de précautions.

Bonne nouvelle, Samsung travaillerait pour baisser le prix, et ce dès 2020.

Pour quelles caractéristiques ?

Le journal Korea Herald a interrogé l’analyste Choi Bo-Young sur les projets de Samsung en 2020. D’après cette source, le nouveau design à clapet, déjà officialisé par Samsung, donnerait un appareil vendu à environ 845 dollars HT.

Le fabricant aurait pour but de passer de 500 000 ventes de smartphone pliable en 2019, à 6 millions en 2020 et 21 millions en 2021, il va donc falloir jouer sur le prix et les designs.

Impossible d’en savoir plus sur les caractéristiques de cet éventuel smartphone. Quelles seraient les concessions faites par Samsung pour proposer ce prix ?

Ce nouveau Samsung Galaxy Fold vertical serait dévoilé en février prochain, en même temps que la gamme Galaxy S11, alors que le Galaxy Fold 2 serait annoncé en aout 2020.