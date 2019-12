Samsung Galaxy S11 : enfin un mode pro pour la vidéo

Le Samsung Galaxy S11 devrait enfin apporter un mode professionnel pour la vidéo afin de mieux affiner l'image des enregistrements.

Le Samung Galaxy S11 devrait enfin avoir droit à un mode pro pour l’enregistrement de vidéo. Le smartphone proposerait ainsi de mieux affiner les paramètres des images en train d’être capturées.

C’est en effet ce qu’on apprend dans un tweet publié par Max Weinbach de XDA Developers.

The Galaxy S11 will come with a Video Pro mode.

"<string name="SM_PRO_VIDEO">Pro video</string>

<string name="SM_PRO_VIDEO_description">Take control of your videos. Set the exposure, shutter speed, color tone, and ISO sensitivity manually.</string>"

— Max Weinbach (@MaxWinebach) December 12, 2019