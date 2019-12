Galaxy Fold 2 : Samsung a développé un écran en verre très résistant

Pour son prochain smartphone pliable, Samsung a déposé la marque « verre ultra fin ». Contrairement au Galaxy Fold, le modèle à clapet ne profiterait donc pas d'un écran en plastique, mais bel et bien en verre plus résistant.

En février dernier, Samsung dévoilait après de longues années d’attente le Galaxy Fold, son tout premier smartphone à écran pliable. Néanmoins, quelques semaines plus tard, patatras : les premiers modèles ont été mal reçus par les testeurs. En cause, une charnière et un écran jugés bien trop fragiles. Si Samsung a revu sa charnière et une partie de l’écran pour la version finalement commercialisée à l’automne, le constructeur ne s’arrêterait par là.

En effet, selon les informations du site néerlandais LetsGoDigital, Samsung aurait prévu un nouveau matériau pour l’écran de son prochain smartphone à écran pliable, celui qui se replie comme un téléphone à clapet. D’après le site néerlandais, Samsung aurait ainsi prévu de troquer son écran en plastique pour un écran en « verre ultra fin ». La marque « Ultra Thin Glass » (UTG) a en effet été déposée par le constructeur auprès de l’EUIPO, le bureau de l’Union européenne pour la protection intellectuelle. Une marque qui rappelle la mention d’un verre pliable en octobre dernier par le site coréen ET News.

Un écran aussi fin qu’un cheveu

Cette marque concerne, d’après la description associée, une technologie qui peut être utilisée pour des écrans de smartphones ou pour des dalles de téléviseurs, ou de moniteur de PC. Samsung précise qu’elle peut être appliquée à des écrans LCD ou OLED.

Néanmoins, selon LetsGoDigital, le principal intérêt du verre ultra fin serait sa finesse qui ne serait que de 0,1 mm, voire potentiellement 0,03 mm. Une finesse comparable à celle d’un cheveu humain comme l’illustre le site néerlandais. Malgré cette grande finesse, ce matériau permettrait néanmoins une grande résistance, notamment contre les rayures. Reste encore à voir à quel point ce type de protection pour l’écran peut être souple. En effet, dans le cas des smartphones pliables, c’est là l’un des principaux intérêts.

Pour rappel, le smartphone à écran pliable à clapet de Samsung devrait reprendre un design comparable à celui du Motorola Razr. L’appareil pourrait être dévoilé officiellement en février prochain, en même temps que la nouvelle gamme Galaxy S11.