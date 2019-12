Le Samsung Galaxy Note 10 Lite a été aperçu dans la nature

Des photos supposées du Samsung Galaxy Note 10 Lite ont été publiées sur Twitter. Voici à quoi il devrait donc ressembler.

Depuis quelques mois, la rumeur au sujet d’un certain Samsung Galaxy Note 10 Lite enfle, confirmée par des documents officiels. Si nous avions déjà des rendus presse du smartphone, voilà que de véritables photos viennent de faire leur apparition, dépeignant soi-disant le supposé téléphone.

Le youtubeur TechTalkTV a en effet publié sur son compte Twitter des photos de l’appareil. On y retrouve les traits dépeints précédemment avec un stylet, une bulle centrée pour la caméra frontale et un module photo arrière agencé sous forme de dé, avec 3 objectifs en L complétés par le flash.

Ces images ne nous apprennent pas grand-chose de plus que ce que l’on savait auparavant, mais tendent à prouver que la présentation du Samsung Galaxy Note 10 Lite est très proche et qu’elle pourrait donc bien avoir lieu au cours du CES 2020.

Un SoC daté

Pour mémoire, les précédentes rumeurs au sujet du Samsung Galaxy Note 10 Lite évoquaient un SoC Exynos 9810, la même puce qui équipe le Galaxy S9. Un choix étonnant qui laisse penser que le constructeur coréen a optimisé les coûts plutôt que d’opter pour un SoC concurrent de milieu de gamme possiblement plus efficient.

Les bruits de couloirs évoquent également 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, une batterie de 4500 mAh et un triple capteur de 12 mégapixels, chacun d’eux couplé à une optique différente (grand-angle, ultra grand-angle et zoom x2).

Samsung tiendra une conférence à l’occasion du CES 2020 le 7 janvier à 3 h 30 du matin, heure française. Ce sera certainement l’occasion d’en savoir plus sur ce smartphone dont le prix tournerait autour de 609 euros.