Galaxy S20 : comment Samsung renforce la sécurité de vos données privées

Avec les Galaxy S20, Samsung a inauguré une nouvelle solution pour sécuriser les données personnelles. Une nouvelle puce de stockage, baptisée S3K250AF, permet ainsi d'enregistrer vos données les plus sensibles sur un emplacement isolé du reste du système.

Il y a quelques semaines, Samsung dévoilait officiellement sa dernière série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Des smartphones qu’on a déjà commencé à tester et dont vous pouvez déjà retrouver les premiers tests techniques.

Il y a néanmoins un point que Samsung n’avait pas mis en avant lors de la présentation de ses nouveaux smartphones, c’est la sécurité des données. Un point sur lequel Samsung est finalement revenu ce mercredi au travers d’un communiqué de presse afin de présenter Secure Element (SE), une solution spécifiquement dédiée à la protection des données personnelles.

Un stockage sécurisé pour vos données confidentielles

« Ce nouveau SE propose une forte solution de sécurité, avec une puce de sécurité (S3K250AF) et un logiciel optimisé, qui met complètement à l’abri vos données privées sur un stockage isolé », indique Samsung dans son communiqué. Le principal intérêt de cette solution est que ce stockage isolé pour les données personnelles peut être utilisé par d’autres applications mobiles, qu’il s’agisse d’emails, de données de paiement mobile, de mots de passe ou de codes PIN.

Le concept n’est pas sans rappeler celui de la puce Titan M que Google avait inaugurée avec les Pixel 3 et Pixel 3 XL. L’idée à l’époque était également d’avoir une puce de stockage qui isolait toutes les données sensibles des autres informations contenues dans le smartphone afin d’être certain que d’autres applications n’y aient pas accès. De son côté, Samsung se targue d’une certification CC EAL 5+, le plus haut niveau de sécurité jamais reçu pour un composant de smartphone.

Pour l’heure, la puce S3K250AF n’a été intégrée par Samsung que sur les derniers Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Le constructeur coréen a cependant annoncé que la solution SE était désormais entrée en production de masse. On peut donc l’attendre également sur les prochains modèles de la marque.