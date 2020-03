Le Samsung Galaxy S20 est enfin disponible : 5 points que vous avez peut-être ratés

Sommaire Quick Share

Écran 120 Hz, compatibilité 5G ou partie photo améliorée : ces caractéristiques des Galaxy S20, vous les connaissez déjà certainement, étant donné que Samsung a beaucoup communiqué dessus. Mais les Galaxy S20 possèdent d'autres atouts, moins connus du grand public. En voici 5 qui méritent d'être mis en lumière.

Les Samsung Galaxy S20 sont maintenant disponibles en France. Cela fait maintenant près d’un mois qu’ils ont été officialisés, vous avez donc eu l’occasion de parcourir les différents tests et actualités les concernant. Cependant, quelques fonctionnalités de ce Samsung Galaxy S20 sont restées plus discrètes que d’autres. Voici notre séance de rattrapage qui vous fera connaître les nouveaux Samsung Galaxy S20 sur le bout des doigts.

Pour rappel, Samsung a présenté trois Galaxy S20 différents cette année. Les Samsung Galaxy S20 et S20+ partagent une bonne partie de leur fiche technique, à l’exception de la taille de l’écran : 6,2 pouces contre 6,7 pouces. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est lui le smartphone ultra haut de gamme de la marque : sa partie photo est encore plus musclée, il est compatible 5G et arbore un grand écran de 6,9 pouces.

Quick Share : le AirDrop de Samsung

AirDrop est l’une des fonctionnalités les plus appréciées d’iOS. Elle permet d’échanger des fichiers, des liens ou des photos aux personnes se trouvant à proximité, et tout en deux actions. Depuis les Galaxy S20, Samsung propose un système équivalent : Quick Share. Depuis la fonction partager des différentes applications, les smartphones Samsung compatibles situés à proximité s’afficheront directement dans ce menu, pour un partage rapide de fichiers. Pour l’instant disponible uniquement sur les trois Samsung Galaxy S20 et sur le Samsung Galaxy Z Flip, la fonction Quick Share sera disponible sur d’autres modèles grâce à une mise à jour.

Un écran 120 Hz, oui, mais pas uniquement

L’écran 120 Hz des Samsung Galaxy S20 n’est probablement pas la nouveauté que vous avez manquée, car c’est l’une des plus importantes de la gamme cette année. Cependant, cette nouveauté a peut-être éclipsé d’autres particularités intéressantes de la dalle des Samsung Galaxy S20. Par exemple, l’écran des Samsung Galaxy S20 profite d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Un terme technique complexe pour dire que l’écran est capable de reconnaître 240 fois par seconde une pression sur celui-ci. Concrètement, l’écran est plus réactif au touché et cela se ressent bien plus avec un écran 120 Hz.

Comme chaque année chez Samsung, la dalle utilisée pour les smartphones haut de gamme est d’une qualité remarquable. D’autant que les Samsung Galaxy S20 peuvent afficher une définition QHD+ (3200×1440), qui peut être baissée en Full HD+ pour préserver la batterie.

Le mode Single Take : pour ne plus hésiter entre photo et vidéo

Le mode Single Take vient vous aider dans les moments où vous ne savez pas s’il faut prendre une vidéo ou une photo. En utilisant ce mode disponible depuis l’application appareil photo, vous allez capturer une courte vidéo. Depuis celle-ci, le Samsung Galaxy S20 va automatiquement en extraire les meilleurs moments, que ce soit des photos, des vidéos ou même des montages. Le tout est ensuite directement enregistré dans la galerie du téléphone, vous laissant la possibilité de faire le tri plus tard.

Enfin un mode Pro en vidéo

Voici maintenant quelques années que le mode Pro est disponible sur les smartphones Android. Mais celui-ci était jusqu’à maintenant réservé à la photographie. Sur les Galaxy S20, Samsung a également ajouté un mode Pro pour la vidéo. Depuis celui-ci, l’utilisateur peut modifier la balance des blancs, le focus, la sensibilité, etc. Un mode qui peut potentiellement transformer le Samsung Galaxy S20 en véritable outil professionnel pour les personnes dont la vidéo est le métier. Pour rappel, le Samsung Galaxy S20 peut filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, ou en 4K à 60 images par seconde.

Une charge encore plus rapide

Les Samsung Galaxy S20 sont compatibles avec la charge rapide à 25 watts. Ce n’est pas la plus rapide du marché, mais elle a le mérite de suivre le standard USB Power Delivery 3.0. Un standard qui est ouvert à tous et libre de droits, avec de nombreux chargeurs d’autres marques compatibles. Ces smartphones sont aussi compatibles avec la fonction Programmable Power Supply : une nouvelle norme qui veut améliorer l’interopérabilité des charges rapides, avec une meilleure gestion des différentes tensions fournies par les chargeurs.

La charge sans-fil passe également la seconde. Les nouveaux flagships de Samsung sont compatibles avec la nouvelle charge rapide Qi, qui passe à 12 watts. Enfin, ils restent compatibles avec la charge sans-fil inversée, très pratique pour une montre connectée ou une paire de Samsung Galaxy Buds+ en manque de batterie.

