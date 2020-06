Samsung songe à un smartphone pliable à deux clapets

Dans un brevet, Samsung décrit un smartphone avec un écran pliable doté de deux clapets, un en haut et un en bas.

Pour l’instant, les smartphones pliables sont loin d’être la norme sur le marché. Les constructeurs qui investissent dans cette technologie espèrent cependant en faire un nouveau paradigme, Samsung en tête. À cet égard, le géant sud-coréen a déjà commercialisé deux appareils importants pour cette stratégie : le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip.

Quand le premier est plutôt une tablette pouvant prendre la forme d’un téléphone, le second est un smartphone au format relativement classique se repliant sur lui-même pour être plus facilement rangé dans une poche de pantalon. Concernant cette deuxième approche, il semblerait que Samsung nourrisse d’autres idées pour faire évoluer cette vision du smartphone pliable.

Un écran pliable à deux clapets

En effet, repéré par LetsGoDigital, un brevet a été déposé en 2018 par Samsung auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), mais n’a été approuvé et publié qu’à la fin du mois de mai dernier. Le document décrit ici un téléphone avec un écran dont la partie supérieure peut se plier vers l’avant et la partie inférieure vers l’arrière. Sur les schémas, le terminal fait presque penser à une tranche de lasagne cuite.

Samsung explique dans son brevet qu’il serait possible de plier uniquement l’une des deux parties et de continuer à utiliser le reste de l’écran. En outre, hormis lorsqu’il est déplié, l’appareil ne semble jamais pouvoir être parfaitement plat. On notera aussi qu’aucun autre composant essentiel à un smartphone n’est présent sur les schémas. Cela est certainement dû au fait que c’est la branche Samsung Display qui est à l’origine du document. Il s’agit de la division spécialisée dans les écrans.

Bientôt le Galaxy Fold 2

Comme toujours avec les brevets, rien ne permet d’affirmer si Samsung compte bel et bien concrétiser ce projet un jour sous la forme d’un produit commercialisable. Cela montre toutefois que le leader du marché mobile envisage diverses pistes pour les prochaines générations de ses smartphones pliables.

À plus court terme, on attend déjà le Galaxy Fold 2 pour cet été. Celui-ci devrait être présenté en même temps que les Galaxy Note 20.