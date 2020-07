Galaxy Buds Live : les écouteurs haricot de Samsung se dévoilent un peu plus

Les prochains écouteurs true wireless de Samsung sont apparus dans de nouvelles images. De son côté, le constructeur coréen laisse entendre qu'ils pourraient être présenté le 5 août, en même temps que les Galaxy Note 20.

Le 5 août prochain, Samsung devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme avec les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Il semble néanmoins que les deux appareils ne soient pas les seuls qui seront mis à l’honneur lors de cet événement Galaxy Unpacked. Parmi les autres produits qui devraient y être présentés se trouvent également les prochains écouteurs du constructeur coréen, les Samsung Galaxy Buds Live.

Si l’on a déjà pu découvrir les écouteurs au travers de différents rendus 3D, c’est le leaker h0x0d, généralement spécialisé dans l’actualité de Microsoft, qui a publié ce vendredi de nouvelles images des écouteurs. De quoi permettre de découvrir ce qui semble être une animation officielle issue directement de chez Samsung.

On peut y voir les écouteurs sortir de la boîte de recharge ainsi que la mention « keep the noise out, let the sound in », soit « laissez le bruit à l’extérieur, laissez rentrer le son ». Une phrase qui semble indiquer que les écouteurs seront bel et bien dotés d’un système de réduction active du bruit. Il faut dire qu’il s’agit là de l’une des principales lacunes des derniers écouteurs lancés par la marque, les Samsung Galaxy Buds Plus, surtout en comparaison avec les modèles de Sony ou d’Apple.

Samsung confirme à demi-mot une annonce pour le 5 août

Un autre visuel, toujours publié par h0x0d — en tête de cet article — permet quant à lui de découvrir le design des écouteurs une fois portés. Il faut dire qu’avec leur design en forme de haricot, les Galaxy Buds Live seraient particulièrement originaux, ne reprenant ni le design intra-auriculaire classique des anciens modèles ni un format coton-tige comme on peut l’avoir sur les AirPods d’Apple.

Experience the new power of sound. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/JGPp0kLDY3 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 17, 2020

De son côté, Samsung aussi a commencé à teaser ses futurs écouteurs. Dans un tweet publié ce vendredi, la firme reprend des couleurs cuivrées proches de celles que l’on peut voir dans les différents rendus, avec une note de musique et la mention « faites l’expérience de la puissance du son. Unpacked le 5 août 2020 ». De quoi indiquer que les Samsung Galaxy Buds Live seront bel et bien présentés en même temps que les prochains Samsung Galaxy Note, au début du mois prochain.