Galaxy Buds Live : les nouveaux écouteurs de Samsung fuitent en 3 coloris

Si l'on connaissait déjà les grandes lignes de ce qu'ils auront à proposer, les nouveaux écouteurs True Wireless Galaxy Buds Live de Samsung arriveront sur le marché en trois coloris, dont un bronze élégant. Plus petits que les Galaxy Buds+, ils devraient en outre être plus faciles à porter...

Présent sur le marché des écouteurs True Wireless depuis plusieurs années maintenant, Samsung lançait en début d’année ses Galaxy Buds+. Salués par la presse, y compris dans nos colonnes, et plus largement par le public, ces derniers seront prochainement remplacés ou en tout cas complétés par de nouveaux écouteurs Bluetooth : les Galaxy Buds Live. Si le concept reste le même, Samsung miserait sur un design repensé tout en ajoutant logiquement la réduction de bruit active. Il s’agissait pour rappel d’une des principales lacunes des Buds+.

Au travers de nouveaux visuels en fuite, partagés par le leaker Evan Blass (alias Evleaks) sur son Patreon, on découvre en prime trois coloris. Outre le noir et le blanc habituels, Samsung nous proposerait aussi une teinte cuivrée du plus bel effet.

Un design en « haricot » et des écouteurs plus petits

Ces visuels présentent par ailleurs plus en détail le design de ces nouveaux écouteurs sans-fil. Sur leur dos, deux orifices correspondant aux micros embarqués, ainsi qu’une petite grille dont il est encore difficile d’expliquer la présence. Quoi qu’il en soit, ces deux micros devraient servir au système de réduction de bruit active, et notamment à la captation des bruits extérieurs, à la fois pour la suppression du bruit et pour l’activation d’un mode « son ambiant ».

D’après XDA Developpers, le design de ces Galaxy Buds Live serait plus compact (2,8 cm de long seulement) que celui des Buds+, par exemple. Une bonne nouvelle qui devrait permettre d’accroître le confort lorsque ces nouveaux écouteurs seront portés, y compris par les utilisateurs ayant de petites oreilles. Ils devraient par ailleurs moins ressortir de l’oreille que les précédents modèles. L’absence d’embouts en silicone pourrait par contre réduire l’efficacité de la réduction de bruit, l’isolation sonore étant intrinsèquement liée à ces pièces souples, adaptables dans le conduit auditif.

Du côté du boîtier, Samsung délaissera visiblement le format allongé pour une boîte au format plus carré. Une bande de caoutchouc a en outre été ajoutée au couvercle, probablement pour rendre sa fermeture plus silencieuse.

Nous devrions avoir plus d’informations sur les Galaxy Buds Live le mois prochain. Ces nouveaux écouteurs devraient en effet être présentés par Samsung lors de sa conférence Unpacked, prévue le 5 août 2020. L’événement sera aussi l’occasion pour le groupe de dévoiler une flanquée d’autres produits, dont le Galaxy Z Flip 5G, le Galaxy Note 20, ou encore la Galaxy Watch 3.