Samsung Galaxy Note 20 : son design plat se révèle dans un rendu à 360 degrés

Voici un rendu à 360 degrés dévoilé par le leaker evleaks sur son compte Patreon. Le design déjà pressenti depuis quelque temps s'en trouve un peu plus corroboré.

Ce n’est un secret pour personne : le Samsung Galaxy Note 20 va être dévoilé au début du mois d’août. Or, il faut aussi savoir qu’evleaks est généralement particulièrement actif à quelques jours de l’annonce d’un smartphone. Le futur appareil haut de gamme du géant sud-coréen n’échappe ainsi pas à un rendu à 360 degrés publié sur le compte Pateron du célèbre leaker.

Le Galaxy Note 20 à 360 degrés

Dans le GIF partagé par evleaks sur son compte Pateron (accès payant), on peut en effet voir le Galaxy Note 20 tourner sur lui même sur un axe vertical, l’occasion de l’admirer sous plusieurs angles.

Plusieurs choses sont à noter ici : comme sur le Galaxy Note 10, on peut voir un trou bien centré en haut de l’écran pour loger le capteur photo frontal. Toujours sur la face avant, il est bon de préciser que la dalle semble assez plate.

Triple module photo à l’arrière

Au dos, le triple module photo implémenté en haut à gauche à la verticale est assez imposant. On remarquera que le flash LED est incorporé dans ce rectangle quelque peu protubérant. Les boutons de volume et de déverrouillage, eux, se situent sur la tranche droite de l’appareil. Hélas, nous n’avons pas d’aperçu du haut et du bas de l’appareil ni de son stylet S Pen.

Pour rappel, nous avions déjà eu un aperçu en rendus du Galaxy Note 20 Ultra — l’autre smartphone de Samsung attendu début août –, puis ce modèle s’est carrément montré dans quelques photos.

Précisons également que le zoom x100 du Galaxy S20 Ultra ne devrait pas avoir être retenu pour ces Galaxy Note 20. Aussi, la calibration de l’écran à 120 Hz ne serait réservée qu’au modèle le plus premium.