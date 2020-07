Google et Samsung : vers un futur partenariat dans le smartphone

Google serait en discussion pour renforcer sa présence dans les smartphones Samsung. Une manière pour le géant de reprendre la main sur son écosystème, tout en repoussant l'avance de Microsoft.

La relation entre Google et Samsung est complexe. Les deux géants sont évidemment très proches, l’un est le numéro 1 du système d’exploitation mobile, alors que l’autre est le fabricant numéro 1 de smartphones et utilise justement ce système d’exploitation. Pour autant, aucun des deux géants ne veut être dépendant de l’autre. Depuis les débuts d’Android, Samsung essaie donc de séparer son image de celle d’Android, en ne citant plus le nom du système dans ses conférences, en modifiant son interface en profondeur, ou encore en proposant ses propres services comme Bixby.

D’après les journalistes Mark Bergen et Sohee Kim pour Bloomberg, Google et Samsung seraient en discussion pour renforcer la présence du géant de la recherche sur les smartphones du fabricant sud-coréen.

Au revoir Bixby

Cet accord, s’il devait être signé, permettrait à Google de reprendre le contrôle sur la recherche effectuée sur les smartphones Samsung qui, de son côté, mettrait moins d’emphase sur ses services comme Bixby. Cela pourrait marquer le retour de Google Assistant comme assistant numérique par défaut sur les smartphones de Samsung.

D’après Bloomberg, si Samsung était auparavant en position de force dans les négociations, le recul net des ventes en raison de la pandémie Covid-19 a considérablement affaibli son poids, et la firme recherche désormais d’autres sources de revenus qui pourraient passer par ce genre de contrats.

Et ce serait une belle source de revenu pour Samsung. En 2018, il a été révélé que Google versait 9 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche de l’iPhone et de l’iPad. Une somme monstrueuse, alors qu’il y a moins d’appareils iOS que de smartphone Samsung en circulation.

Le contrat avec Microsoft en toile de fond

Google n’est pas le seul partenaire de Samsung dans le domaine des smartphones. Le fabricant a considérablement renforcé son partenariat avec Microsoft ces derniers mois pour mieux intégrer ses smartphones Galaxy à l’écosystème Windows et Microsoft 365. Dans quelques jours, la marque présentera le premier « smartphone Xbox » avec le Galaxy Note 20.

Si un nouvel accord devait être signé avec Google, il pourrait faire face à celui de Microsoft. Par exemple, Google pourrait vouloir renforcer l’intégration de son service de cloud gaming Stadia face à xCloud de Microsoft.

Pour le moment, rien n’est signé entre les deux géants qui n’ont pas souhaité confirmer être en discussion.