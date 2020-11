Samsung Galaxy S21 : les caractéristiques de toute la gamme divulguées

Après de premières images du design, c'est les caractéristiques techniques complètes de la gamme Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra qui fait l'objet d'une fuite.

La sortie potentiellement avancée de la nouvelle gamme de fleurons Samsung semble se confirmer quand on constate le nombre de fuites dont elle fait l’objet. Après les visuels de la gamme de la part d’Onleaks, et une sortie anticipée en janvier indiqué par Max Weinbach, voici carrément les caractéristiques techniques de toute la gamme grâce au site Android Police.

La réputation de ce site n’est plus à démontrer. Il a par le passé révélé en avance les caractéristiques de nombreux smartphones, notamment développés par Google, et a pu dénicher ici toutes les informations sur le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra. Le site indique même avoir vu les rendu presse, mais ne peut pas les publier pour protéger ses sources.

Snapdragon 875, Exynos 2100 et batterie large capacité

D’après le site donc, les trois nouveaux fleurons de Samsung vont intégrer une puce Qualcomm Snapdragon 875, qui pourrait profiter d’une gravure 5 nm et d’un nouveau cœur Cortex-X1 très performant, mais pour l’Europe, nous aurons probablement le droit à une puce Exynos 2100 dont on sait très peu de choses. Dans tous les cas, les smartphones seraient compatibles 5G, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6. Le modèle Galaxy S21 Ultra aurait le droit au Wi-Fi 6E à 6 GHz, une nouvelle bande de fréquences pour le Wi-Fi, déjà utilisée en France par d’autres technologies et donc indisponible pour le moment. D’après Samsung, il permettrait des débits multipliés par 2 par rapport au Wi-Fi 6.

Samsung devrait mettre le paquet sur la capacité des batteries pour assurer une bonne autonomie à ses smartphones. On parle d’une batterie de 4000 mAh pour le Galaxy S21, de 4800 mAh pour le S21+ et 5000 mAh pour le S21 Ultra. Les trois smartphones bénéficieront de la charge rapide à 25W minimum, pour une puissance maximale encore non dévoilée.

Des améliorations pour la photo et l’écran

Après le chamboulement qu’avait connu la gamme Galaxy S avec l’arrivé du S20, Samsung semble miser sur une évolution en douceur pour cette nouvelle génération. Ainsi, on garderait par exemple des écrans Full HD+ pour le S21 et le S21+, de 6,2 et 6,7 pouces respectivement, avec toujours un taux de rafraichissement à 120 Hz. Sans surprise l’écran du S21 Ultra, avec une définition WQHD+ et une diagonale de 6,8 pouces, serait « l’un des meilleurs du marché ». Il bénéficierait d’une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz, d’une luminosité maximale de 1600 nits et d’un top de contraste encore plus fort que les générations précédentes.

L’écran serait bien compatible avec le stylet S Pen, déjà utilisé sur la gamme Galaxy Note, mais ce dernier ne serait pas inclus dans la boite et le téléphone n’aurait pas d’emplacement pour le ranger. À la place, Samsung préparerait une coque optionnelle qui aurait un emplacement pour ranger le stylet.

Le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ aurait le droit au même module photo dans les grandes lignes : un ultra grand angle à 12 mégapixels, un capteur principal de 12 mégapixels et un téléobjectif avec capteur 64 mégapixels. Là encore, tout le spectale se ferait sur le Galaxy S21 Ultra qui bénéficierait d’un nouveau capteur 108 MP de deuxième génération, épaulé par un ultra grand angle de 12 mégapixels, et de deux capteurs téléobjectifs de 10 mégapixels (pour un zoom 3x et 10x respectivement). Toute la nouvelle gamme sera capable de filmer en 4K à 60 FPS avec le mode stabilisation Samsung Super Steady. Un mode 8K 30 FPS serait également de la partie.

Une légère baisse de prix serait prévue

Le site termine en indiquant que Samsung pourrait baisser ses tarifs. La firme ne le ferait pas par bonté de cœur, mais tout simplement pour s’ajuster face à la crise internationale. Il faut dire qu’avec un prix de lancement de 1359 euros pour le Galaxy S20 Ultra en France, le fabricant avait déjà intégré une belle hausse générale des tarifs pratiqués sur ses fleurons.