TV Samsung 2020 : Google Assistant disponible sur certains téléviseurs

Samsung vient d’annoncer l’arrivée de Google Assistant aux côtés d’Alexa et de Bixby sur certains de ses téléviseurs. Sont concernés essentiellement les modèles sortis en 2020.

Samsung laisse le choix de l’assistant. Que vous préfériez Bixby, Alexa, ou maintenant Google Assistant, votre téléviseur Samsung s’adaptera désormais parfaitement à vos besoins.

Le contrôle vocal

Samsung vient d’annoncer que tous ses téléviseurs QLED 4K et 8K sortis en 2020, mais aussi les Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero et The Terrace, peuvent désormais être contrôlés à la voix par Google Assistant. Cette nouvelle fonction vient s’ajouter aux assistants déjà disponibles (Bixby et Alexa), qui sont interchangeables à tout moment au gré des envies de chaque membre du foyer.

« En activant les commandes vocales, les utilisateurs peuvent facilement parcourir les chaînes, régler le volume, contrôler la lecture, ouvrir des applications et bien plus encore », précise Samsung dans son communiqué de presse. Il est possible de rechercher du contenu par genre, par réalisateur ou encore par acteur en une simple commande vocale.

L’écosystème Google

Si les commandes simples étaient déjà disponibles avec Bixby et Alexa, l’intégration de Google Assistant apporte également tout l’écosystème de la firme de Mountain View. Les appareils compatibles avec Google Home deviennent alors tous interconnectés avec votre écran et vous pouvez facilement afficher sur votre TV du contenu provenant de Google Photos, Google Maps ou encore du célèbre moteur de recherche.

Rappelons que les téléviseurs Samsung de 2019 répondaient déjà à certaines commandes de Google Assistant, mais il fallait pour cela passer par un appareil tiers, comme une enceinte connectée Google Home.

Google Assistant est donc disponible sur les téléviseurs cités plus tôt à partir d’aujourd’hui en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, et sera déployé dans 12 pays supplémentaires (dont l’Espagne, le Brésil, l’Inde et la Corée du Sud) d’ici la fin de l’année. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans les paramètres du téléviseur, dans la section « Assistant Vocal » de l’onglet général.