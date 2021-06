Apple et Samsung sont toujours menacés par une grosse pénurie de composants

Apple et Samsung risquent de voir leur ligne d'approvisionnement fortement ralentir alors qu'un nouveau pic de contamination au Covid-19 frappe le Vietnam où de nombreuses usines sont implantées. Le risque de pénurie est donc toujours très présent.

Depuis le début de l’année 2021, le marché de la tech tout entier s’inquiète d’une pénurie de composants. La production dans le secteur a en effet été fortement déréglée en 2020 à cause de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 et les effets risquent de durer longtemps. Ces derniers temps, le sujet se faisait un peu plus discret, mais la problématique revient au-devant de la scène, notamment pour des géants comme Apple et Samsung.

Pour aller plus loin

Sony nous prévient : on va (encore) galérer à trouver une PS5 en 2022

En effet, comme l’indique Reuters, les usines de production tournent actuellement au ralenti au Vietnam. Le pays connaît un pic de contamination au Covid-19 et a enregistré 3000 nouveaux cas depuis la fin du mois d’avril. Certaines zones comme la capitale Hanoi voient leurs restaurants fermer leurs portes à nouveau et les réunions de personnes interdites.

Des usines au ralenti

L’agence Reuters cite ainsi quatre sources au sein de l’industrie expliquant que les lignes de production ont été affectées, notamment celles qui approvisionnent Apple et Samsung. Un fournisseur de la firme à la pomme a ainsi divisé sa main-d’œuvre en deux équipes sur des tranches horaires différentes en guise de « solution temporaire, pour peut-être deux semaines ».

Soulignons au passage que le Vietnam produit la moitié des smartphones et tablettes de Samsung. En outre, le Sud-Coréen et son concurrent Apple ne sont pas les seuls géants du secteur des nouvelles technologies à dépendre des usines au Vietnam. Il y a donc fort à parier que ce souci d’approvisionnement touche aussi d’autres groupes.

Des difficultés vont bientôt se faire ressentir

« Les petites et moyennes entreprises des provinces de Bac Ninh et Bac Giang éprouvent des difficultés à fonctionner. Il semble que de nombreuses entreprises coréennes, y compris des grosses pointures comme Samsung, pourraient être confrontées à des difficultés très prochainement si des mesures plus strictes sont appliquées », explique un représentant de la chambre coréenne du commerce au Vietnam.

Un porte-parole de Samsung a quant à lui assuré que son entreprise faisait tout pour respecter les restrictions sanitaires et protéger les salariés tout en essayant de minimiser l’impact sur la production.