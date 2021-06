Samsung Galaxy Z Fold 3 : stylet et caméra sous l’écran, des rendus HD dévoilent tout

Le Galaxy Z Fold 3 a fait l’objet d’une importante fuite signée OnLeaks, célèbre leaker dont la crédibilité n’est plus à prouver. Le stylet S Pen et la caméra sous l’écran semblent toujours plus se confirmer.

Attendu en août 2021 aux côtés du Galaxy Z Flip 3, le Samsung Galaxy Z Fold 3 continue de fuiter avant sa présentation. Cette fois-ci, c’est du côté de OnLeaks — en collaboration avec le site Digit — qu’il faut se tourner. Très fiable, le célèbre leaker a dévoilé plusieurs images exclusives du smartphone pliable de troisième génération.

Stylet S-Pen et caméra sous l’écran

Ces rendus HD viennent renforcer les précédentes rumeurs : le stylet S Pen autrefois attribué à la gamme Note — mais aussi compatible avec le Galaxy S21 Ultra — serait bel et bien de la partie. Au même titre que la caméra directement intégrée sous l’écran interne, bien que le doute commençait doucement à se dissiper.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

D’ailleurs, l’apparition d’un poinçon à la 24e seconde de la vidéo ne doit pas nous induire en erreur. L’article de Digit explique que ce passage a surtout pour utilité de nous montrer l’emplacement de ce capteur camouflé sous l’écran. Et non de nous faire croire que la caméra a été installée avec les méthodes classiques (les fameux poinçons) que l’on aperçoit sur nos smartphones d’aujourd’hui.

Pour aller plus loin

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait déjà en production, mais en quantité limitée

Aussi, les tranches du téléphone semblent légèrement plus plates que celles du Galaxy Z Fold 2. C’est subtil, mais il sera intéressant d’observer ce détail de plus près au moment de son intronisation officielle.

Une épaisseur revue à la baisse

Toujours au chapitre du design, ce Galaxy Z Fold 3 aurait le droit à des mensurations plus contenues que son prédécesseur. Déplié, le téléphone atteindrait une épaisseur de 6,6 mm (sans prendre en compte le module photo), contre 6,9 mm observés sur le Z Fold 2. Ce serait une petite différence, mais une différence tout de même.

Source : OnLeaks et Digit Source : OnLeaks et Digit Source : OnLeaks et Digit Source : OnLeaks et Digit

Toujours selon la fuite, l’écran interne de l’appareil mesurerait 7,5 pouces de diagonale. C’est légèrement plus petit que les 7,6 pouces de l’ancienne génération. Sa technologie OLED serait par ailleurs couplée à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle externe, elle, proposerait une diagonale de 6,2 pouces, soit la même taille que le Z Fold 2.

Un bloc photo changeant

Notons enfin que l’intégration du module photo pourrait subir une évolution tout en douceur : son bloc vertical serait bien plus fin, avec un flash situé sous le triple capteur. Cela a le mérite de rendre ses finitions plus propres. Le flash du Z Fold 2 s’invitait à l’époque à droite du capteur supérieur.

Pour aller plus loin

Les Samsung Galaxy Z Flip 3 & Z Fold 3 font le plein de nouvelles infos

Bien évidemment, il faudra patienter jusqu’à la présentation officielle du Samsung Galaxy Z Fold 3 pour véritablement confirmer tous ces éléments. Il n’empêche, la fiabilité d’OnLeaks vient corroborer de précédentes rumeurs qui tendent à se confirmer avec le temps.