HD 250BT : Sennheiser coupe le fil d’un modèle mythique

Après avoir lancé une édition limitée pour les 75 ans de la marque, Sennheiser relooke son HD25 filaire et lui apporte une touche plus moderne. Le HD 250BT lui rend hommage en devenant Bluetooth.

Le HD 25 est un modèle légendaire au sein de Sennheiser. Les DJ en ont longtemps fait leur icône du haut de sa trentaine d’années. Et pourtant, malgré les années, il est toujours fidèle au poste et au catalogue, en version améliorée certes, trimballant son fil et ses coussinets. Un charme désuet, mais une efficacité toujours redoutable au niveau de la qualité du son.

Alors la marque allemande n’entend pas s’en débarrasser tout de suite. Sennheiser a simplement décidé de lui offrir un coup de jeune. Et pour cela, le spécialiste du son a dévoilé le HD 250BT. Un nom presque semblable, mais pas tout à fait, qui symbolise parfaitement les liens étroits entre les deux modèles.

Un classique désormais sans fil

Car le HD 250BT n’est pas un successeur, mais une sorte de cousin éloigné de la lignée. Il reprend les mêmes traits que le modèle classique avec son arceau en plastique et ses écouteurs supra-auriculaires qui glissent sur le bas pour s’ajuster avec quelques degrés seulement d’amplitude.

La structure est assez simpliste : une seule pièce et pas de rembourrage au sommet (qui existe pourtant sur le HD 25). Le casque est donc léger (125 g), compact, mais pas repliable. Il est cependant désormais sans fil et c’est cela la grande révolution avec une connexion Bluetooth 5.0.

Les contrôles se font sur le côté des écouteurs pour régler le son ou passer d’un titre à un autre. Mais qui dit casque minimaliste ne dit pas pour autant concessions. Sennheiser l’a doté des codecs SBS, AAC et aptX Low latency pour parfaire la connexion audio. Ici, on promet de réduire la latence à son maximum.

Prêt pour le futur

Ce sera cependant un pari sur l’avenir, car peu de smartphones sont aujourd’hui compatibles avec ce codec. L’aptX « classique » est également de la partie et satisfera déjà bon nombre de mélomanes.

Du côté de l’autonomie, Sennheiser annonce 25 heures. Le HD 250BT est compatible avec l’app Smart Control pour peaufiner les réglages audio selon ses goûts.

Le casque est d’ores et déjà disponible au prix de 69 euros.