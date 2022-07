Ce généreux forfait mobile 4G+ de SFR est à petit prix : quels sont ses avantages ?

C’est au tour de SFR de riposter face à la guerre des prix que se livre actuellement les opérateurs avec des offres particulièrement alléchantes. Son offre 4G+ 80 Go est ainsi disponible en ce moment à seulement 15 euros par mois.

Qui a besoin de la 5G quand les débits de la 4G / 4G+ sont largement suffisants pour couvrir la grande majorité des usages et que sa couverture du territoire et de la population est bien meilleure ? C’est la question que pose aujourd’hui SFR avec une belle promotion sur l’un de ses forfaits mobile.

En ce moment, SFR propose de découvrir une jolie offre sur son forfait 4G+ 80 Go. Un forfait sans engagement qui vous permet de bénéficier d’une généreuse enveloppe de data et de prestations premium pour 15 euros par mois seulement.

Tout savoir sur le forfait mobile SFR 4G+ 80 Go en bref

Avec cette offre 4G+ 80 Go, SFR propose un forfait dont le principal avantage réside dans la qualité de son réseau. D’après les données les plus récentes de l’ARCEP, il s’agit de l’opérateur avec la meilleure couverture du territoire français (95 %). Il se positionne aussi comme l’un des meilleurs au niveau de la qualité de la connexion, avec une navigation web fluide et rapide (94 % des pages web se chargeant en moins de 10 secondes).

La qualité de ces performances en 4G+, couplées aux 80 Go de data, font de ce forfait un allié parfait pour tous ceux qui souhaitent pleinement profiter de leurs services de streaming ou SVoD préférés.

Ce forfait est complété par un ensemble de prestations classiques :

appels et SMS illimités depuis la France vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine et des DOM. MMS illimités vers la France métropolitaine ;

appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

80 Go d’internet mobile utilisable en France métropolitaine, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Combien coûte le forfait 4G+ 80 Go de SFR ?

Actuellement, le forfait 4G+ 80 Go proposé par SFR vous coûtera 15 euros par mois pendant les 12 premiers mois de votre abonnement. Au-delà, il reprendra son tarif initial de 30 euros par mois. Sachez toutefois que ce forfait est sans engagement et que vous pourrez le résilier à n’importe quel moment.

Si vous êtes déjà client Box chez SFR, vous pourrez également obtenir une remise supplémentaire de 5 euros par mois, faisant descendre la facture à 10 euros par mois la première année (et 25 euros les années suivantes).

Quelles sont les options proposées par SFR ?

L’avantage d’être chez SFR, c’est que vous disposez d’une ribambelle d’options supplémentaires à un tarif avantageux pour enrichir votre forfait mobile. Si vous souhaitez pleinement profiter de votre enveloppe de data pour regarder films et séries, vous pouvez par exemple opter pour Netflix (+13,49 euros par mois), Disney+ (+8,99 euros par mois) ou encore beIN Sports (15 euros par mois).

Il existe aussi de nombreuses options de divertissement, à l’instar des abonnements Deezer, Cafeyn, Sybel ou SFR Jeux Illimité proposés à tarif réduit pendant quelques mois. Sachez enfin qu’il existe quelques options pour accompagner votre compte. On peut citer le contrôle parental (offert), l’extension de votre espace de stockage SFR Cloud (1000 Go pour 5 euros par mois) ou encore l’offre SFR Cybersécurité à 5 euros par mois pour assurer la protection de cinq de vos appareils.

Comment souscrire au forfait 4G+ 80 Go proposé par SFR ?

Si vous souhaitez profiter de cette offre vous permettant de bénéficier du forfait 4G+ 80 Go à prix réduit pendant un an, rien de bien compliqué puisque vous pourrez tout faire en ligne depuis le site de SFR. Mieux, l’opérateur se charge à votre place de la plupart des démarches de résiliation à partir du moment où vous sélectionnez la conservation du numéro au moment de la souscription.

Pour que cette opération se déroule sans encombre, il vous suffit de sélectionner l’option « conserver mon numéro », et de fournir votre code RIO. Ce dernier est accessible très simplement en composant le 3179 depuis votre ligne actuelle.

Une fois cette étape réalisée, il vous restera juste à régler 11 euros (1 euro pour votre nouvelle SIM et 10 euros de frais de mise en service) et la transition entre votre nouveau forfait et l’ancien se fera sans aucune interruption de service.