SFR lance une option Amazon Prime pour ses forfaits fixe et mobile avec 0 euro de réduction

SFR propose une nouvelle option à ses abonnés fixe et mobile : Amazon Prime. Le service permet notamment d'accéder à Amazon Prime Video sur la box de l'opérateur.

Après Netflix, voici Amazon Prime. Le service d’abonnement du célèbre e-commerçant s’immisce petit à petit dans les forfaits des fournisseurs d’accès à Internet. En fin d’année 2019, Free avait ainsi intégré l’abonnement Amazon Prime directement à son forfait Freebox Delta, sans coût supplémentaire. Cette fois c’est au tour de SFR, avec une offre peut-être un peu moins intéressante.

Une option sans avantage

SFR propose désormais à ses abonnés de souscrire à une option Amazon Prime à 5,99 euros par mois. L’option est accessible aux abonnés fixe ou mobile, qu’ils soient clients de SFR ou de Red by SFR.

Problème, l’abonnement Amazon Prime est vendu par Amazon au prix de 5,99 euros par mois (ou 49,99 euros par an). Autrement dit, SFR ne propose aucune réduction sur l’abonnement au service Amazon Prime. L’option ne permet en définitive que de simplifier la facturation : plutôt que de payer Amazon et SFR chaque mois, vous pourrez payer SFR un peu plus chaque mois.

Pour les opérateurs, l’intérêt de l’offre Amazon Prime se trouve dans son volet SVOD : Amazon Prime Video, l’un des meilleurs concurrents de Netflix en France. Ce n’est toutefois pas le seul avantage de l’abonnement qui comprend notamment les fameuses livraisons gratuite et rapide, ainsi qu’un abonnement Twitch Prime. C’est aussi une continuité pour SFR dont la SFR Box 8 intègre l’assistant Amazon Alexa.

Face à la multiplication des abonnements, la nouvelle tendance est au regroupage. On le voit notamment avec l’offre Canal+ proposant un accès à Netflix, OCS et Disney. Pas sûr toutefois que la nouvelle option proposée ici par SFR soit très convaincante.