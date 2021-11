Škoda Enyaq iV en location longue durée à 299€/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Moins de 300 euros par mois pour un SUV 100 % électrique et globalement plutôt abouti qui frise avec certains modèles du segment supérieur ? C’est l’une des offres proposées par Škoda en ce moment, et nous allons décrypter ce que renferme réellement ce financement, quelles sont les conditions à remplir et quel modèle a-t-on réellement pour ce prix.

Si vous êtes à la recherche d’une voiture électrique neuve, voire même d’occasion, votre vendeur automobile préféré vous a sûrement fait l’éloge des financements qu’il propose, à savoir la location avec option d’achat ou bien la location longue durée. Pour différencier les deux, rien de plus simple : dans les deux cas vous « louez » votre voiture durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

À la fin de ce contrat, au bout de 3, 4 ou 5 ans en général, avec la LOA (location avec option d’achat) vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. Tandis que la LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat.

Au sein de leur campagne de communication, les constructeurs mettent en avant des sommes pour le moins alléchantes, basées sur des contrats de location, ou bien des prix nets déjà largement remisés et sous condition de reprise d’un ancien véhicule. Néanmoins, en y regardant de plus près, de multiples conditions sont à respecter… pour un modèle précis. De quoi parfois repartir bredouille quand le loyer affiché en publicité passe du simple au double si on ne remplit pas toutes les bonnes conditions.

C’est pourquoi, au sein de cette nouvelle rubrique, nous vous proposons un petit décryptage des offres du moment et de celles qui ont plutôt l’air avantageuses de prime abord. Nous allons surtout regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez de votre véhicule. Et le premier véhicule qui a retenu notre attention ce mois-ci, c’est le Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois. Moins de 300 euros pour un SUV 100 % électrique, drôlement abouti qui plus est comme nous avons pu le constater dans notre essai : effectivement, c’est alléchant.

Quel est le modèle de Skoda Enyaq proposé au tarif de 299 €/mois

C’est affiché en gros sur le site Internet de Škoda : l’Enyaq iV est disponible à partir de 299 €/mois. Premier problème, le modèle qui illustre cette offre n’est pas le modèle concerné par l’offre. En scrollant un peu plus bas, on découvre que le bel Enyaq en photo coûte 386 €/mois. En effet, l’offre à 299 €/mois concerne un modèle plus ou moins d’entrée de gamme, moins bien équipé à la base et qui ne bénéficie pas forcément de la couleur ou des jantes les plus esthétiques. Quoi que, le modèle concerné est tout de même livré avec des jantes de 19 pouces et la teinte gratuite « Bleu Énergie » plutôt sympa, bien loin du blanc habituellement proposé par défaut.

Mais alors, qu’avons-nous pour cette somme ? Une voiture relativement bien équipée figurez-vous. Comme énoncé plus haut, ce n’est pas vraiment le modèle d’entrée de gamme, puisqu’il s’agit de l’Enyaq iV 60, une version de 179 chevaux dotée d’une batterie de 58 kWh permettant une autonomie de 411 kilomètres sous le cycle WLTP.

Au niveau des équipements, la version 60 est plutôt bien pourvue avec, de série, les jantes de 19 pouces, le Front Assist avec avertissement et freinage pour véhicules, piétons et cyclistes, l’assistance de maintien dans la voie, la climatisation à régulation automatique bi-zone, le Digital Cockpit, les phares avant full Matrix LED ou encore la navigation standard avec pack médias et Internet. Si vous souhaitez ajouter une ou deux options, vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Skoda Enyaq

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000 kilomètres maximum. Comme le mentionne explicitement l’annonce, un apport de 9500 euros est obligatoire pour profiter des 299 €/mois. À cet apport, il faudra déduire le bonus écologique maximal de 6000 euros éligible jusqu’au 30 juin 2022. De ce fait, le premier apport revient à 3500 euros. Une fois n’est pas coutume, cette offre n’est pas soumise à une condition de reprise d’un ancien véhicule. De ce fait, elle s’ouvre à un peu plus de monde.

Pour parvenir à cette offre, Škoda ajoute 2300 euros de remise : une remise donnée sans même avoir négocié. Ici, étant donné que nous sommes sur une offre bien verrouillée, le concessionnaire n’aura peut-être pas assez de marge de manœuvre pour négocier avec vous. Avec votre LLD, Škoda fournit trois ans d’entretien, de garantie et d’assistance. En d’autres termes, cela couvre toute la durée de votre location.

Combien vous coûtera l’offre LLD de la Skoda Enyaq

Un rapide calcul permet de nous rendre compte que l’offre est plutôt intéressante, surtout compte tenu du rapport prix/prestations. Sur trois ans de location, avec apport, votre Škoda Enyaq vous coûtera 14 264 euros avec l’entretien, la garantie et l’assistance.

Škoda affiche son Enyaq iV 60 à partir de 41 960 euros sur son site. Vous pouvez déjà enlever la remise de 2300 euros qui semble d’emblée acquise et le bonus de 6000 euros, et vous tombez sur une voiture à 33 660 euros. En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur trois ans, 42,4 % du prix de votre voiture. C’est globalement la décote d’une voiture neuve sur trois ans.

Ici, vous n’aurez pas à vous embêter avec la revente puisque la voiture sera à restituer au bout des 37 mois. Attention toutefois aux frais de remise en état, toujours assez onéreux au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez votre carrossier habituel, cela vous coûtera bien moins cher.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de la Skoda Enyaq

Le rapport qualité/prix est l’un, si ce n’est l’avantage principal de cette offre, avec une voiture plutôt bien équipée, malgré quelques mesquineries comme l’absence de caméra de recul de série pourtant bien pratique pour un véhicule de 4,65 mètres de long. En dehors de ça, le groupe motopropulseur est convaincant et l’autonomie passable : il faudra sûrement tabler sur moins de 400 kilomètres en conditions réelles, pour un véhicule affiché à ce prix — surtout sur les longs trajets.

L’Enyaq se dote également de nombreuses aides à la conduite plutôt bienvenues, et d’une qualité de fabrication qui n’a rien à envier à certains modèles premium, à commencer par le Volkswagen ID.4, son cousin technique qui est censé être hiérarchiquement au-dessus au sein du groupe Volkswagen.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de la Skoda Enyaq

Le kilométrage limité. Si vous souhaitez effectuer un trajet quotidien qui n’excède pas 25 kilomètres, plus quelques petits trajets çà et là, sans partir en vacances, vous ne rencontrerez pas de problème. En revanche, pour en faire la voiture utilisable dans toutes les circonstances, comme un véritable SUV familial puisque c’est ce qu’il est, ce sera bien trop limité. 30 000 kilomètres sur 37 mois, cela représente 810 kilomètres par mois, soit environ 26 kilomètres par jour.

Si vous dépassez le nombre de kilomètres prescrit au moment de la restitution de la voiture, attention aux pénalités. Les pénalités dépendent des constructeurs, mais elles s’établissent généralement entre 5 à 10 centimes du kilomètre supplémentaire.

Comme énoncé plus haut, et cela vaut pour tous les véhicules loués en LOA ou en LLD, les frais de restitution peuvent être élevés. Ils sont établis à la suite du passage d’un expert automobile qui, en fonction d’un barème prédéfini, met en lumière les éléments à remettre en état sur le véhicule. Avant de restituer votre véhicule, n’hésitez pas à passer par le professionnel de votre choix pour profiter de tarifs plus avantageux.

