On connait déjà la liste des jeux qui seront gratuits pour les abonnés au PlayStation Plus en octobre. Au programme, du Mortal Kombat et... du golf.

L’un des principaux avantages du PlayStation Plus est d’accéder chaque mois à une sélection de jeux gratuitement. Une fois acquis, ils restent disponibles dans la bibliothèque du moment que l’on est abonné au service. Pour le 3e mois consécutif, le site Dealabs a pu mettre la main sur la liste des jeux qui seront offerts le mois prochain du 5 octobre au 2 novembre 2021.

Les jeux offerts sur PS5 et PS4

Voici la liste des jeux qui seront offerts du 5 octobre au 2 novembre :

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA tour 2K21 (PS4)

Comme tous les mois, un titre est réservé aux heureux propriétaires de PS5. En octobre, il s’agit de Hell Let Loose, un FPS multijoueurs se déroulant dans la Seconde Guerre mondiale et réunissant jusqu’à 100 joueurs par partie. Il mélange aussi des éléments de jeux de stratégie en temps réel. Ce jeu est disponible depuis l’été en version 1.0 sur PC et a été très bien reçu par les joueurs, il a une note très positive sur Steam avec plus de 32 000 avis. Sur Metacritic, sa note est de 79. Il s’agit d’une sortie day one dans le PS Plus, le jeu a jusque-là eu le droit à des beta sur PS5 seulement.

C’est peut-être parce que c’est le mois d’Halloween, mais le deuxième jeu est également réservé à un public plutôt adulte. Difficile de présenter Mortal Kombat X, le célèbre jeu de combat en 3D qui vous propose des animations de morts, les fameuses fatality, toute plus gore les unes que les autres. Cet épisode a propulsé la série parmi les plus populaires jeux de combat au monde.

Entre des combats de Mortal Kombat X et des scènes de guerre de Hell Let Loose, vous aurez peut-être envie d’un moment de détente. Rien de mieux que le jeu de golf PGA Tour 2K21 pour passer le temps sur le green, loin des combats guerriers. Attention, il s’agit là d’une véritable simulation de golf et non d’un jeu d’arcade comme peut le proposer Mario Golf.

Une belle sélection en octobre une nouvelle fois pour le PlayStation Plus, avec un jeu disponible dès son lancement et deux jeux plutôt populaires dans leurs genres.