PS5 : comment utiliser la nouvelle fonction de partage de captures via la PlayStation App ?

Il est maintenant possible de retrouver et de partager facilement ses captures d’écran et vidéos de PS5 depuis l’application PlayStation. Comment s'y prendre ?

Sony était clairement à la traine en matière de partage de contenus entre amis sur sa dernière console, la PlayStation 5. Xbox, de son côté, a déjà bien développé ce type de fonctionnalité. Sony a donc décidé de faire un effort et de travailler sur les options proposées par son application PlayStation App, disponible sur iOS et Android.

La nouvelle fonction de partage de jeux avait d’abord été testée en bêta depuis le mois d’octobre, uniquement au Japon et au Canada. Bonne nouvelle : elle est maintenant disponible sur la version stable de la PlayStation App en France (la 22.2.0 pour Android).

On vous explique comment retrouver et partager vos captures d’écran et vidéos de vos sessions de jeu dans l’application PlayStation App.

Activer l’option et partager vos captures

Tout d’abord, la fonctionnalité de téléchargement automatique dans le cloud des captures d’écran doit être activée, via les paramètres de la console. Cette dernière devra au préalable avoir été associée à l’application, être laissée en mode repos et connectée à Internet.

Côté console, pour activer ce téléchargement automatique, rendez-vous dans les paramètres, puis dans Captures et diffusions, et Captures. Activez alors l’option Téléchargement en amont automatique. Vous devez également activer cette fonction sur l’application : sélectionnez Bibliothèque, puis Captures et touchez Activer.

Une fois tout ceci activé, vous pouvez enfin retrouver toutes vos captures photo et vidéo dans l’app, en vous rendant dans Bibliothèque et Captures. Vous avez la possibilité de les télécharger sur votre smartphone, mais aussi de les partager. Deux options sont dans ce cas proposées :

Choisissez Partager, puis sélectionnez la Party où vous souhaitez poster votre image ou votre vidéo, ou ;

Touchez Partager, puis Partager via pour envoyer votre capture grâce à une autre appli du téléphone (par exemple par Gmail, par WhatsApp…).

Les clips vidéo et images sont disponibles dans l’app PlayStation pendant 14 jours après leur création. Attention, seuls les clips vidéo en 1080p, et de trois minutes maximum, seront automatiquement téléchargés et envoyés vers l’application.

