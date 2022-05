PS5 et PS VR 2 : Sony date un State of Play pour le début de l’ÉTÉJV

Surprise, Sony prend un peu d'avance sur ses concurrents et prendra la parole dès le début du mois de juin pour parler de ses prochains jeux à attendre sur PlayStation 5 et PS VR 2.

Le début de l’ÉTÉJV se rapproche et chaque acteur du jeu vidéo place désormais des conférences pour dévoiler ses prochains jeux, dans cette période du mois de juin qui remplace l’E3. Si Microsoft a repris sa date habituelle du 12 juin pour programmer un Xbox & Bethesda Showcase, Sony va prendre un peu d’avance sur la concurrence.

Un State of Play le jeudi 2 juin 2022

Sony annonce un événement State of Play dès le jeudi 2 juin prochain pour « 30 minutes d’annonces et de nouveautés dans l’univers PlayStation ». Attention, dans le nouveau vocabulaire PlayStation adoptés depuis plusieurs mois, un State of Play désigne un événement d’importance moyenne, en retrait par rapport à un « PlayStation Showcase ». C’est ce dernier nom qui désigne les plus gros événements du fabricant. On ne sait pas si Sony prépare également un PlayStation Showcase pour l’été, ou si la marque réutilisera le créneau de septembre employé en 2020 et 2021.

La marque admet à mi-mot l’importance de ce State of Play dans le programme officielle. En effet, on y retrouvera « des révélations palpitantes de nos partenaires, ainsi que des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR2 ». Autrement dit, ce n’est pas à cet événement que l’on devrait avoir un aperçu des prochains gros titres maison sur PS5, sans réalité virtuelle. En revanche, Sony pourrait présenter certains titres exclusifs développés par des partenaires et très attendus. On pense notamment à Final Fantasy XVI par Square Enix, dont le producteur Naoki Yoshida avait promis de donner bientôt des nouvelles.

L’autre point intéressant, c’est donc ce gros plan mis sur les prochains jeux du PlayStation VR 2. Sony multiplie les communications autour de son prochain casque de réalité virtuelle et a même promis l’arrivée de 20 jeux pour l’accompagner.

Rendez-vous le jeudi 2 juin à 23 h 59 (heure de Paris) pour découvrir ces annonces.

