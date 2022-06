Nouveau PlayStation+ : allez-vous vous abonner ?

Le nouveau PlayStation Plus est disponible. Allez-vous craquer pour cette réponse au Xbox Game Pass ?

Annoncée en mars, la nouvelle formule du PlayStation Plus est désormais disponible. Ce nouveau service pensé pour concurrencer le Xbox Game Pass propose trois niveaux d’abonnements. Suivant le palier, ils comprennent des jeux offerts tous les mois, des promos et du contenu exclusifs, un accès gratuit à des centaines de jeux, ainsi que des démos et un accès au cloud gaming (ex PlayStation Now).

Pour faire simple, le PS+ Essential correspond peu ou prou à l’ancienne formule disponible jusque-là, le PS+ Extra ajoute à cela un catalogue de jeux PS4 et PS5 et le PS+ Premium additionne en sus des anciens jeux, des démos et du cloud gaming. Pour les prix, comptez respectivement 8,99 euros, 13,99 euros ou 16,99 euros par mois. À l’année, les prix sont de 59,99 euros, 99,99 euros ou 119,99 euros.

Options Essential Extra Premium Au moins 2 jeux PS4 et PS5 offerts tous les mois ✅ ✅ ✅ L'accès au multijoueur ✅ ✅ ✅ Des promos exclusives ✅ ✅ ✅ Du contenu exclusif ✅ ✅ ✅ Du stockage en ligne ✅ ✅ ✅ Catalogue de centaines de jeux PS4 et PS5

✅ ✅ Catalogue de jeux PS, PS2, PSP Classic et PS3 Rematers ✅ Versions d'essai ✅ Cloud gaming ✅ Tarifs 8,99 euros pour 1 mois

24,99 euros pour 3 mois

59,99 euros pour 12 mois 13,99 euros pour 1 mois

39,99 euros pour 3 mois

99,99 euros pour 12 mois 16,99 euros pour 1 mois

49,99 euros pour 3 mois

119,99 euros pour 12 mois

Allez-vous vous abonner au nouveau PlayStation Plus ?

L’offre n’est pas forcément limpide de prime abord, mais elle a le mérite de proposer une certaine granularité pour tenter de satisfaire toutes les bourses et tous les profils de joueurs et joueuses. Mais qu’en est-il de votre côté, est-ce que ces offres vous tentent ? Comptez-vous vous abonner (si ce n’est pas déjà fait) ? C’est le moment de nous le dire au travers du sondage de la semaine.

Chargement Allez-vous vous abonner au Nouveau PlayStation Plus ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, PS+ Essential

Oui, PS+ Extra

Oui, PS+ Premium

Non

Et comme toujours, n’hésitez pas à détailler votre réponse dans les commentaires de cet article !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.