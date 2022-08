Sony a annoncé une hausse des prix de 10 % pour sa PlayStation 5. Pour vous, est-ce trop cher ou la console vaut-elle toujours le coup ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, Sony a annoncé une hausse de prix de l’ordre de 10 % pour sa dernière console de salon, la PlayStation 5. Concrètement, depuis le 25 août, la PlayStation 5 a vu son prix passer de 500 à 550 euros, tandis que la PlayStation 5 Digital Edition est passée de 400 à 450 euros. Une hausse des prix que Sony justifie par le défi de « l’environnement économique mondial ». Il faut clairement comprendre que l’inflation est passée par là, tout comme la modification de la valeur de l’euro par rapport au dollar.

Suite à l’annonce de Sony, Microsoft et Nintendo ont répondu en indiquant, de leur côté, qu’aucune modification des prix n’était prévue pour leurs propres consoles. Chez Microsoft, la Xbox Series X restera donc à 499 euros tandis que la Xbox Series S sera toujours affichée à 300 euros. Chez Nintendo, il n’est pas non plus prévu d’augmenter le prix de la Nintendo Switch. Rappelons que Nintendo ne propose pas de prix de vente conseillé et laisse le soin aux revendeurs de fixer leurs tarifs.

Si une augmentation du prix de la PlayStation 5 de l’ordre de 10 % — 12,5 % dans le cas de la Digital Edition — a de quoi effrayer, rappelons néanmoins que la hausse reste moins élevée que le prix d’un seul jeu AAA vendu sur PlayStation. Sony a en effet permis aux éditeurs de vendre désormais leurs jeux au tarif de 80 euros sur sa plateforme. Concrètement, la PlayStation 5 reste donc moins chère que ne l’était le prix d’une PS5 et d’un jeu il y a encore une semaine.

Une PS5 devenue trop chère ?

C’est avec ces éléments de contexte posés que nous souhaitions recueillir votre avis. Pour vous, la PS5 est-elle dorénavant trop chère ou vaut-elle toujours le coup ? Répondez dans notre sondage de la semaine.

Chargement La PS5 vaut-elle toujours le coup à 550 euros ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, elle vaut le coup

J'étais motivé pour l'acheter, je ne le suis plus

Non, la Xbox reste plus intéressante

Il faudrait déjà qu'elle soit disponible en magasin

J'ai eu la chance de l'obtenir avant la hausse

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires. Cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage et les avis les plus pertinents.

