PS Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés au catalogue en novembre

Sony ajoute une belle sélection de jeux au catalogue de son service PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois de novembre.

Le service d’abonnement PlayStation Plus continue d’augmenter la taille de son catalogue depuis son lancement. Le mois de novembre et marqué par de nombreux ajouts.

La liste des jeux ajoutés en novembre

Les jeux seront disponibles dans le catalogue PS Plus Extra à partir du 15 novembre.

Chorus

The Division 2

Rainbow Six Siege

Oddworld Soulstorm

Gardens Between

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Ghost Recon: Breakpoint

What Remains of Edith Finch

Kingdom Hearts 1.5

Kingdom Hearts 2.5

Kingdom Hearts 2.8

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts Melody of Memory

Parmi les ajouts importants, il y a la collection intégrale de la série Kingdom Hearts permettant de rattraper tous les événements de la série depuis les premiers épisodes remasterisés en HD jusqu’aux derniers titres de la série. On peut aussi s’amuser de relever l’arrivée de SKyrim Special Edition, un jeu qui appartient à Bethesda et donc à Microsoft. Une bonne partie de ces titres sont déjà passés ou font partie du catalogue du Xbox Game Pass. Il est probable que les éditeurs soient plus faciles à convaincre de proposer leurs jeux sur plusieurs catalogues.

Les jeux PS Plus Premium

Pour les abonnés au plus haut service de Sony, le catalogue de jeux rétro va grandir avec l’arrivée des jeux Ratchet & Clank.

Ratchet & Clank | PS3

Ratchet & Clank 2: Going Commando | PS3

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal | PS3

Ratchet & Clank: Deadlocked | PS3

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction | PS3

