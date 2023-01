Sony s’imagine mettre fin au piratage sur les TV, bon courage…

Sony est très actif depuis des années sur le sujet du piratage. Pour aller plus loin, la société imagine, dans un brevet, une technologie qui détecte des applications pirates sur les téléviseurs et boîtiers TV en les plaçant sur une liste noire pour les bloquer.

Même avec l’arrivée des services de SVoD et de cloud gaming, le piratage a de beaux jours devant lui, y compris sur les téléviseurs et les box TV. En témoigne le succès des matchs de football visionnables grâce aux services IPTV en France. Si l’Arcom a multiplié les blocages et que les utilisateurs sont de plus en plus découragés, il reste bien des méthodes pour les contourner. Sony veut donc prendre les devants et intervenir avant les blocages mis en place par les FAI, en empêchant les services illégaux de fonctionner sur les téléviseurs et boîtiers multimédias.

Sony a une nouvelle idée pour empêcher le piratage : créer une liste noire d’applications

C’est le média TorrentFreak qui nous apprend que « Sony a fait une demande de brevet pour une technologie permettant de détecter et de mettre sur liste noire les applications pirates sur les lecteurs multimédias et les téléviseurs intelligents ». Avec ce brevet baptisé « Contrôle antipiratage basé sur la fonction de liste noire », le fabricant voudrait mettre en place un logiciel de surveillance intégré au système d’exploitation qui détecte les applications tierces de piratage et qui pourrait les bloquer.

Sony écrit que « l’application de surveillance dispose de privilèges système pour examiner le code et l’exécution de l’application tierce installée sur l’appareil électronique ». Cette technologie serait utile sur les appareils qui permettent aux utilisateurs d’installer des applications sans passer par les magasins officiels. Dans un autre cas, cela permettrait de repérer l’installation d’une application via un magasin tiers.

Bon courage, Sony !

L’objectif est de protéger les utilisateurs contre le piratage de leurs appareils, mais aussi et surtout de protéger les contenus des ayants droit, comme les diffuseurs officiels d’un championnat de football. Parmi les méthodes de détection, le brevet précise que la technologie de Sony pourrait utiliser « la surveillance des sources de réseau externes auxquelles les applications ont accès, par exemple, ou l’inspection directe du code d’une application », écrit TorrentFreak.

Si ce brevet ne garantit évidemment pas que Sony déploiera cette technologie un jour, il n’en reste pas moins que le piratage est une préoccupation importante pour l’entreprise. Toutefois, rappelons que la lutte contre le piratage est une vieille obsession des acteurs de la tech. Mais les pirates semblent toujours maintenir une longueur d’avance ou redoubler d’ingéniosité pour contourner les blocages. La tâche est donc loin d’être gagnée d’avance.

