PlayStation Plus : les jeux offerts en juillet 2023 avec du Call of Duty dedans

Sony veut visiblement redorer la réputation de son PlayStation Plus et la sélection de jeux disponibles pour tous les abonnés à partir du 3 juillet ne laisse pas indifférent. Au programme : Guerre, lampe torche et renard.

Sony vient d’annoncer la nouvelle sélection de jeux qui seront disponibles dans le PlayStation Plus au mois de juillet pour les abonnés Essential, Extra ou Premium sur PlayStation 4 et PlayStation 5. L’éditeur montre les crocs ce mois-ci et réserve pas moins de deux gros titres à ses abonnés qui auront de quoi « fraguer » cet été.

Les jeux offerts de juillet 2023

D’après les informations de Billbil_Kun sur DealLabs, voici les jeux proposés dans le PlayStation Plus Essential en juillet 2023 :

Call of Duty Black Ops Cold War (PS5 et PS4)

Alan Wake Remastered (PS5 et PS4)

Endling – Extinction is Forever (PS5 et PS4)

Si les derniers mois du PlayStation Plus Essential ont été plutôt ternes en termes de jeux offerts, notamment liés au fait qu’il était aussi possible de les trouver en bonne partie sur le Xbox Game Pass, Sony frappe fort en juillet en incluant un gros titre Triple A : Call of Duty Black Ops Cold War en version PS4 et PS5. Le titre sorti en fin d’année 2020 n’avait pourtant pas enchanté la critique, mais avec un score Metacritique en date de 76, on est tout de même loin de l’accident industriel.

L’autre gros titre, Alan Wake Remastered est, comme son nom l’indique, une remise au goût du jour du titre phare de Remedy sortie en 2010. Une belle façon de se préparer pour la sortie de sa suite qui arrivera en octobre prochain.

Enfin le dernier jeu, Endling – Extinction is Forever, fera retomber la pression. Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel on incarne un renard devant survivre en milieu hostile, le tout dans un écrin visuel singulier, on vous laisse juger par vous-même.

Ces jeux devraient être disponibles à partir du mardi 4 juillet vers 11h du matin. Notez que les abonnés ont jusqu’au 3 juillet pour ajouter les jeux suivants à leur bibliothèque :

NBA 2K23 (PS4 et PS5)

Jurassic World Evolution 2 (PS4 et PS5)

Trek to Yomi (PS4 et PS5)

