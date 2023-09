Après les premiers leaks, la liste officielle des jeux du PlayStation Plus Extra et Premium du mois de septembre vient d'être communiquée et clairement, l'accent a été mis côté jeux japonais.

Après un premier leak par l’intermédiaire de Dealabs et de billbil-kun concernant les titres à venir sur les offres PlayStation Plus Extra et Premium, Sony officialise la liste des nouveau jeux du mois de septembre 2023. Les gros succès japonais sont cette fois-ci à l’honneur.

Pour rappel, les personnes abonnées pourront en profiter sans surcoût sur leurs PS5 et PS4.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en septembre 2023

Voici donc les jeux qui seront ajoutés aux catalogues PS+ Extra et Premium en septembre 2023

NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Star Ocean The Divine Force ( PS4, PS5)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ( PS4, PS5)

( Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Unpacking ( PS4, PS5)

Planet Coaster: Console Edition ( PS4, PS5)

( This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir ( PS4, PS5)

Call of the Sea ( PS4, PS5)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4, PS5)

L’abonnement Premium est complété par des jeux classics dont voici la liste :

Star Ocean First Departure R ( PS4)

Star Ocean: Till the End of Time (PS4)

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster (PS4)

Dragon’s Crown Pro (PS4, PS5)

Comme on peut le constater, les têtes d’affiches se font du côté japonais avec notamment un certain NieR Replicant, le remake tant estimé par les fans de l’avant Nier Automata.

Dans la liste, on retrouve également un certain Star Ocean The Divine Force qui pourra peut-être trouver son public après un lancement timide l’année dernière et malgré des critiques plutôt tièdes de la part des joueurs et des journalistes.

Enfin le dernier gros titre n’est autre que 13 Sentinels: Aegis Rim, le chef-d’œuvre de Vanillaware. Un titre assez atypique déjà visuellement, mais aussi par son gameplay prenant la forme d’un Visual Novel couplé à un jeu de stratégie type tactical.

Avec cette nouvelle fournée de titres à la street cred certaine, on peut dire que Sony tente de muscler sa politique éditoriale de son PS + suite à un mois de septembre en demi-teinte et à une augmentation tarifaire qui a fait couler beaucoup d’encre.

