« La Chine sera leader et on sera toujours des suiveurs » sur la voiture électrique si rien n’est fait selon le patron de Sony-Honda

Le dirigeant de la co-entreprise Sony Honda Mobility, Mizuno Yasuhide s’est récemment exprimé et a affirmé sa grande peur des constructeurs auto chinois. L’homme d’affaires craint que les constructeurs japonais ne deviennent que des suiveurs face à l’Empire du Milieu, qui développe ses voitures très rapidement.

Les constructeurs chinois prennent de plus en plus de place sur le marché automobile mondial. Cela commence par leur pays natal, où plus de 150 marques coexistent déjà, mais seulement deux sont en réalité rentables.

Une véritable crainte

Mais ce n’est pas tout, car ces marques venues de l’Empire du Milieu se développement aussi massivement dans le reste du monde. Et tout particulièrement en Europe, où elles sont de plus en plus nombreuses à arriver, ce qui a incité Bruxelles à vouloir agir, en augmentant notamment les droits de douane pour les voitures électriques. À vrai dire, cette invasion fait peur à beaucoup d’acteurs de l’industrie automobile, qui craignent une concurrence grandissante et surtout pas toujours très loyale. C’est d’ailleurs ce qu’avait dénoncé l’Union européenne, qui avait ouvert une grande enquête.

Certains constructeurs voient d’un très mauvais œil ce développement rapide des marques chinoises, comme Tesla, qui se retrouve chahuté de toutes parts. C’est aussi le cas d’un autre géant de l’automobile, qui n’est autre que Sony Honda Mobility, une co-entreprise dont la création avait été finalisée en juin 2022. Nous avions d’ailleurs pu essayer sa première voiture électrique, l’Afeela, en début d’année. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son patron n’est pas emballé par les marques chinoises.

Ce dernier s’est récemment exprimé dans un article du Financial Times et il n’a pas vraiment mâché ses mots, affirmant avec honnêteté sa crainte de ces nouvelles marques. Ainsi, Mizuno Yasuhide affirme que « les concurrents chinois sont très forts, et j’ai très peur de leur vitesse de mise en œuvre et d’exécution ». En effet, et comme le rappelle un article du site ItHome, le délai qui sépare le début de la conception d’une voiture et la production en Chine est d’environ 18 mois en moyenne.

Ce qui est évidemment très peu, puisque c’est moins de deux ans, là où il en faut au moins cinq, voire même plus pour une marque traditionnelle. Et forcément, cela a de quoi inquiéter les concurrents, puisque les constructeurs de l’Empire du Milieu peuvent donc inonder plus facilement le marché.

On pense par exemple au numéro 2 mondial de l’électrique, BYD, qui dépose en moyenne pas moins de 19 brevets par jour et qui dispose de 70 000 ingénieurs. La firme a investi environ 3,21 milliards d’euros en recherche et développement au cours des trois premiers trimestres 2023.

Une concurrence très rude

L’objectif des entreprises chinoises est très simple : inonder le marché avec leurs voitures électriques afin de grappiller le plus de clients possibles à leurs concurrents. Et les marques japonaises ont peur de ne pas pouvoir faire le poids. Mizuno Yasuhide explique que les constructeurs venus de l’Empire du Milieu recrutent également des ingénieurs de très haut niveau, venus d’Europe, des États-Unis mais également du Japon. De plus, il déplore que les marques japonaises sont quant à elles assez frileuses sur la voiture électrique.

On l’a vu avec Toyota, qui ne croyait jusqu’alors pas à cette motorisation, ce qui est cependant tout doucement en train de changer. Mais en attendant, la firme prend du retard sur ses rivaux. Même chose pour Honda, qui est encore un peu à la traîne, même si elle commercialise désormais son e:Ny1. C’est notamment pour cela qu’elle s’est associée à Sony pour développer de nouvelles autos high-tech, mais également à Nissan depuis le mois de mars dernier.

Pour le patron de Sony Honda Mobility, le gouvernement japonais a aussi son rôle à jouer, et il estime qu’il ne doit pas faire preuve de complaisance à l’égard des constructeurs chinois. Il doit selon lui agir avec ces derniers comme le font les États-Unis avec l’IRA (Inflation Reduction Act) ainsi que l’Europe. Il estime également qu’il est indispensable pour Sony Honda Mobility de concevoir une voiture capable de rivaliser avec les productions chinoises, alors que l’Afeela ne sera pas fabriquée en série.