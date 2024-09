Les améliorations graphiques de la PS5 Pro sont-elles bien là ? Voici les premières comparaisons

Les experts de Digital Foundry ont pu analyser la vidéo d’annonce de la PS5 Pro pour dresser de premiers enseignements sur les améliorations de la console.

Horizon Forbidden West // Source : PlayStation

Il faudra encore attendre environ un mois et demi avant la sortie de la PS5 Pro et déjà, la console essuie de nombreuses critiques, notamment sur son prix.

Sony a focalisé sa communication sur les améliorations graphiques, mais également de performances qu’apportera sa nouvelle console : rendu graphique accéléré, meilleur ray tracing, image plus détaillée et performance en hausse grâce au PSSR, l’upscaling par IA de Sony.

Mais qu’en est-il en réalité ? Est-ce que les jeux seront vraiment plus beaux sur PS5 Pro ? En attendant des tests approfondis à l’approche de sa sortie, nous avons déjà un début de réponse.

Des améliorations pour l’instant sommaires sur PS5 Pro

Comme d’habitude, faites confiance aux experts de la chaine YouTube Digital Foundry pour analyser les promesses de Sony sur sa PS5 Pro. Ces derniers ont ainsi pu mettre la main sur une version ProRes de la vidéo d’annonce, un format visuellement sans perte qui n’affiche généralement aucun artefact de compression.

Grâce à ce fichier haute qualité, l’équipe a ainsi pu avoir un premier aperçu exploitable des améliorations graphiques de la PS5 Pro sur les différents jeux montrés pendant l’annonce. À noter que pour percevoir ces quelques améliorations, il est bien souvent nécessaire de zoomer sur l’image et ces différents détails. D’autres améliorations sont cependant observables à l’œil nu.

La plupart des jeux montrés semblaient utiliser le PSSR de Sony pour une qualité d’image généralement supérieure à ce que propose la PS5. On reste encore en dessous du rendu du DLSS sur PC, mais bien supérieur à celui du FSR de AMD, notamment grâce à l’IA.

Grâce au PSSR, les jeux n’ont donc pas à tourner en 4K native, avec une définition interne inférieure pour assurer les 60 FPS. Ainsi, The Last of Us Part II affiche 1440p comme sur PS5, entre 1440p et 1800p pour Ratchet & Clank Rift Apart (à 60 FPS au lieu de 50) ou encore 1080p sur Gran Turismo 7.

« Corporate wants you to find the difference between these two pictures » // Source : Sony

Alan Wake 2 remporte la palme de la définition interne la plus basse à 864p pour un rendu à 60 images par seconde sans ray tracing, 1260p à 30 FPS, des valeurs légèrement au-dessus de la version PS5. La qualité d’image semble cependant supérieure avec des performances, on l’espère, plus stables que sur PS5.

Le ray tracing de Hogwart’s Legacy semble avoir passé la seconde // Source : Sony

Enfin, la qualité du rendu est de mise dans des jeux comme Hogwart’s Legacy avec de bien meilleurs reflets en ray tracing, tout comme dans Gran Turismo 7.

Trop tôt pour se prononcer ?

Il semble que Sony a majoritairement montré les apports de sa technologie d’upscaling PSSR dans sa vidéo d’annonce, avec quelques améliorations graphiques dans certains titres.

Pour l’instant, vous en conviendrez, les améliorations sont loin d’être convaincantes sur les courts extraits de cette vidéo d’annonce. Il faudra attendre de mettre la main sur la console ou des extraits de gameplay plus long avant de juger définitivement les apports de la console.

Il y a fort à parier que les studios first party ainsi que les partenaires de Sony travaillent encore sur les mises à jour Pro de leurs jeux pour la sortie de la console le 7 novembre prochain. Les résultats pourraient donc encore changer d’ici là, mais ne vous attendez pas à un miracle.