PlayStation Stars, c’est fini. Sony annonce la fin de son programme de fidélité

Sony a annoncé dans un billet de blog la fin de son programme de fidélité, le PlayStation Stars, qui n’acceptera plus aucun nouveau membre à compter de ce jour. Ce programme était gratuit et permettait d’obtenir des récompenses exclusives.

PlayStation Stars // Source : Sony

Cela aura duré trois ans. Annoncé en 2022, le programme PlayStation Stars récompensait ses membres avec des points de fidélité qui pouvaient être échangés contre des récompenses diverses. Cela pouvait aller des crédits PSN à des objets de collection numériques. Sony a annoncé aujourd’hui la fermeture prochaine de ce programme dans son dernier billet de blog.

Fermeture définitive en novembre 2026

Sony n’invoque aucune raison particulière pour justifier la fin du PlayStation Stars, si ce n’est que l’entreprise « évalue de nouvelles pistes pour faire évoluer ses futurs programmes de fidélisation« . On peut toutefois supposer que le PlayStation Stars n’attirait tout simplement pas beaucoup de joueurs.

Mais s’il connaissait souvent des instabilités et autres problèmes, il était avant tout rentable puisque gratuit et accessible, même aux joueurs n’ayant pas d’abonnement PS Plus.

Source : PlayStation

À compter de maintenant, le programme PlayStation Stars n’accepte plus de nouveaux membres, même les personnes actuellement inscrites qui se désinscriraient et essaieraient de réintégrer le programme par la suite.

Passé le 23 juillet 2025, il n’y aura plus de campagne PlayStation Stars, ni la possibilité d’obtenir des récompenses supplémentaires ou d’obtenir des avantages inhérents aux statuts. Le programme fermera définitivement le 2 novembre 2026, mais les articles de collection accumulés resteront accessibles passée cette date.

