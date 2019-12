Sony Xperia : un smartphone 21:9 à écran percé attendu au MWC 2020

À la suite de Samsung, Huawei ou Motorola, Sony préparerait à son tour un smartphone à écran percé pour l'an prochain. C'est en tous cas ce qui ressort d'un brevet déposé par le constructeur japonais.

Chez Sony, cette année 2019 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau format de smartphones. Exit le 16:9 ou même le 18:9, le constructeur japonais est directement passé aux smartphones à écrans 21:9.

Cette voie empruntée avec les Sony Xperia 1, 10, 10 Plus et 5 devrait perdurer l’an prochain à en croire les informations obtenues par LetsGoDigital. Le site néerlandais a en effet découvert un brevet déposé en mars dernier par Sony au Japon et publié le 19 décembre dernier sur la base de données de l’institut mondial de la propriété intellectuelle.

On peut y découvrir un smartphone qui — contrairement aux précédents smartphones de Sony — ne disposerait pas d’une large bordure en haut pour intégrer le module photo et les différents capteurs de luminosité et de proximité. « En haut, la bordure a quasiment disparu. Elle est si fine qu’elle ne peut pas accueillir d’appareil photo », explique LetsGoDigital.

Le fait que les icônes soient alignées à gauche et à droite de la barre d’état pousse ainsi le site néerlandais à conclure que le Sony Xperia 2020 intégrera un écran percé en son centre, à la manière du Samsung Galaxy Note 10 par exemple. Si LetsGoDigital évoque la possibilité que le smartphone profite d’une caméra pop-up, à la manière du Oppo Reno 2 par exemple, il la rejette aussitôt : « la résistance à l’eau est l’un des principaux arguments de Sony depuis des années […]. Il semble donc impossible que le constructeur japonais choisisse un appareil photo rétractable, ce qui supprimerait l’étanchéité ».

Reste qu’il ne s’agit ici que d’un brevet et qu’il est donc à prendre avec des pincettes. Beaucoup sont déposés dans le seul but de protéger une technologie et rien n’indique qu’il soit mis en application sur un smartphone produit commercialement.

On devrait en savoir davantage sur la nouvelle génération de smartphones Xperia de Sony lors du Mobile World Congress qui aura lieu fin février à Barcelone. C’est traditionnellement à cette date que le constructeur dévoile ces nouveaux smartphones hauts de gamme.