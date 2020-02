Avec son Xperia 1.1, Sony miserait lui aussi sur une captation vidéo 8K

L'annulation du MWC tombe mal pour Sony, qui aurait pu nous réserver de belles surprises sur le salon barcelonais. Selon les rumeurs, le prochain flagship du constructeur nippon, le Xperia 1.1, embarquerait un capteur capable de filmer en 8K HDR.

Son nom reste encore à confirmer (certains estiment qu’il s’agirait en fait du Xperia 5 Ultra), mais le Xperia 1.1 pourrait être l’un des premiers smartphones capables de capter du contenu vidéo en 8K. Le prochain mobile haut de gamme de Sony embarquerait en effet de quoi se hisser au niveau du Galaxy S20 en la matière, mais avec le HDR en prime. Les deux smartphones partageraient d’ailleurs une partie photo semblable axée sur quatre modules. Relayées par GSMArena, qui n’a pas pu les confirmer, ces informations méritent cependant d’être prises avec du recul.

Des capteurs photo Samsung dans un smartphone Sony ?

D’après un certain Zachbucks, qui s’est épanché sur Weibo, le Xperia 1.1 embarquerait une configuration similaire à celle d’un Galaxy S20+. On y retrouverait ainsi une caméra principale de 12 Mpx ouvrant à f/1.8, un zoom hybride de 64 Mpx avec une ouverture à f/2.0 et un périscope, un module ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2.2) et enfin un capteur de profondeur ToF (Time of flight) de 2 Mpx.

Fait intéressant, l’utilisateur de Weibo assure qu’au lieu de recourir intégralement à des capteurs photo maison, Sony équiperait son Xperia 1.1 d’au moins deux ou trois capteurs fabriqués par son concurrent, Samsung. Une conséquence directe des limites atteintes par Sony en matière de capacité de production ?

Nous l’avons dit plus haut, ce nouveau Xperia haut de gamme serait en outre capable de capturer des vidéos en 8K HDR. Comme l’indique clairement GSMArena, cette information est sujette à caution. Les smartphones capables de filmer en HDR sont en effet peu courants, même en 4K, ce qui pourrait laisser douter de la véracité de ces rumeurs. Nous aurions pu être fixés sur la question si Sony avait pu tenir sa conférence au MWC, mais l’annulation du salon en aura décidé autrement.

Notons que Sony doit aussi dévoiler prochainement un possible « Xperia 9 » sur le milieu de gamme. Ce dernier profiterait lui aussi d’un format allongé et embarquerait le récent Snapdragon 765.