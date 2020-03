Sony PlayStation 5 : comment suivre la présentation de la PS5 en direct

Sony va présenter sa PlayStation 5 à 17h00 en direct sur Internet. Voici comme suivre l'événement en direct.

Comme prévu, c’est aujourd’hui que Sony va dévoiler l’architecture de la PlayStation 5.

L’événement aurait dû avoir lieu à la GDC 2020 repoussée à cause du coronavirus, mais Sony proposera à la place de suivre les annonces sur Internet.

Comment suivre la conférence PS5 en direct

La conférence Road to PS5 commence à 17h00 (heure de Paris). Elle sera diffusée en direct sur YouTube et il suffit de suivre la vidéo si dessous. La présentation enregistrée en amont par Sony devrait durer 52 minutes.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Bien évidemment, Frandroid va suivre l’événement en direct pour vous proposer toutes les informations et nos analyses.

Les annonces attendues

Sony a annoncé que cet événement était dédié à l’architecture de la PS5. Cela signifie que l’on ne devrait pas avoir d’informations sur le prix, la date de sortie ou les jeux de lancements de la console.

Plutôt, il sera dédié aux caractéristiques très spécifiques de la console. On devrait d’abord avoir le droit à une annonce concernant la puissance brute de la console. On sait déjà que la PS5 utilisera une puce AMD utilisant un processeur Zen 2 et une puce graphique RDNA. La firme devrait donner beaucoup plus de détails, comme Microsoft l’a fait il y a quelques jours pour la Xbox Series X.

On peut aussi s’attendre à une présentation de la manette de la PS5, des spécificités de la console avec de nouvelles fonctions logicielles. En bref, tout ce dont pourraient avoir besoin les développeurs pour créer les meilleurs jeux possible sur PS5.

Rien n’oblige en revanche à révéler le design de la console. En 2013, Sony avait attendu l’E3 en juin pour dévoiler le design de la PS4.