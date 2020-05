PS5 : Sony évoque une sortie en octobre dans une offre d’emploi

La PlayStation 5 de Sony est officiellement prévue pour la fin de l'année 2020. La console pourrait sortir en octobre si l'on en croit une offre d'emploi de la firme.

La PlayStation 5 est sans aucun doute l’un des produits les plus attendus de l’année. La nouvelle console doit succéder à la PlayStation 4, la deuxième console la plus vendue de tous les temps, mais pour le moment les fans attendent surtout de nouvelles information sur la machine.

Si Sony a dévoilé les caractéristiques de la PS5 et sa manette DualSense, la marque n’a pas encore montré un seul jeu issu de ses studios, le design de la machine, son prix ou encore une date de sortie précise. Pour le moment, on sait que la console est prévue pour la fin de l’année, et Sony se tient à ce calendrier malgré la crise actuelle.

Il faut dire que la console concurrente, la Xbox Series X, est elle aussi prévue pour la fin de l’année, et ni Microsoft, ni Sony, ne souhaitent laisser du terrain à son concurrent direct.

Une offre d’emploi qui en dit trop

En attendant des informations officielles, il faut donc guetter les fuites, et parfois peut-être, les erreurs d’inattention. Une offre d’emploi publiée au Japon pour le groupe Sony Interactive Entertainment indique en effet que la PlayStation 5 serait prévue pour le mois d’octobre 2020.

Bien sûr, il faut ici garder les pincettes de rigueur, une offre d’emploi ne vaut pas une annonce officielle de la part de la marque. La PlayStation 4 avait été commercialisé à partir du 14 novembre en Amérique du nord, alors que la PS3 avait été lancé le 11 novembre au Japon. Cependant si l’on remonte encore en arrière, la PlayStation est sortie le 26 octobre 2020 en Amérique du Nord.

Une sortie de la console en octobre n’est donc pas à exclure. D’après plusieurs rumeurs, Sony devrait préparer un événement de présentation de la PlayStation 5 au début du mois de juin. C’est aussi à cette période que la marque avait présenté la PS4 en 2013.