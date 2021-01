Après les smartphones, les PS4 aussi se reconditionnent

Avec l’arrivée de la PS5, les reventes de consoles PlayStation 4 ont été massives. Mais sans garantie de la qualité du produit proposé. Dans sa démarche économique et environnementale, l’entreprise normande YesYes, spécialiste du reconditionnement de smartphones, a décidé d’appliquer sa recette aux PS4 qu’elle remet à neuf. Un geste pour la planète et votre porte-monnaie.

L’arrivée de la nouvelle PS5 a provoqué un afflux massif de reventes de PlayStation 4 sur les sites comme LeBonCoin ou eBay. Si certains ont trouvé là de quoi faire de bonnes affaires avec des modèles de PS4 Pro ou Slim à prix abordable en attendant que la dernière venue de Sony soit de retour en rayon, ils ne sont jamais sûrs de l’état dans lequel ils vont réellement hériter de leur bien.

Une démarche économique et environnementale

Face à ce marché florissant, YesYes, l’entreprise française spécialiste du reconditionnement de smartphones, a eu le flair de se jeter dans la bataille en appliquant ses préceptes à un autre produit que les iPhone et autres smartphones haut de gamme. « Une démarche économique et éco-responsable », avance l’entreprise pour annoncer son nouveau projet, calée sans s’en cacher dans les pas du lancement de la très attendue console.

Alors, YesYes a décidé de s’occuper des nouveaux rebuts du gaming, ces « 6 millions de consoles (qui vont) finir au fond des placards ! », délaissées par l’arrivée de la nouvelle princesse du jeu vidéo. « Nous avons mis en place une solution de reprise pour donner une seconde vie à ces consoles », explique David Mignot, co-fondateur de YesYes qui avance l’argument aussi de l’enjeu environnemental dans le reconditionnement des produits, l’un de mantras de la société normande.

Une fois récupérées, ces PS4 — qui doivent évidemment être fonctionnelles et présentables — sont alors prises en charge comme l’entreprise le fait avec les smartphones habituellement. Les consoles vont passer entre les mains des techniciens YesYes, en collaboration avec WEEECycling, autre entreprise normande spécialisée dans le recyclage électronique. Elles vont être contrôlées et nettoyées afin d’être certifiées 100 % fonctionnelles. Elles sont reconditionnées, les câbles modifiés si besoin, puis remises en vente sur le site de YesYes avec une garantie d’un an pour vivre une seconde vie auprès de nouveaux joueurs.

Toutes les PS4 ne sont pas concernées

Toutes les consoles PS4 ne sont pas reprises par YesYes. Seules sont concernées les PS4 Slim (500 Go ou 1 To) ou PS4 Pro 1 To. Le prix de rachat varie de 140 à 180 euros pour un modèle complet (avec la manette), mais l’envoi est à la charge de YesYes. C’est en deçà de ce que les vendeurs peuvent espérer récupérer en ligne, mais avec la garantie de l’échange.

Les consoles seront ensuite revendues autour de 249 euros pour une PS4 Slim 500 Go comme 1 To (prix d’achat 299 euros) et jusqu’à 299 euros pour la PS4 Pro (399 euros neuve). Les stocks dépendent évidemment du nombre de consoles revendues en amont. Une bonne affaire pour les acheteurs, en revanche, qui récupèrent là un produit quasi neuf, garanti et avec la sécurité du service après-vente. D’autres sites comme Backmarket propose également des consoles reconditionnées, mais dont le processus est géré par d’autres entreprises.