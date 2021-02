PS4-PS5 : PlayStation vous résume votre année gaming 2020

Pour dire adieu à 2020, PlayStation propose aux joueurs de dresser le bilan de leur année jeux vidéo. Combien de titres avez-vous vu passer ? Combien d'heures passé sur la PS4 ou la PS5 et quel jeu a mis le plus vos nerfs à l'épreuve ? Vous saurez tout en un seul clic.

Alors que l’on entre dans le 2e mois de 2021, il n’est pas trop tard pour faire le bilan de son étrange année 2020. Même en jeu vidéo, l’année écoulée a été inédite pour beaucoup qui ont sans doute passé plus de temps manette en main qu’à l’accoutumée. C’est ce que PlayStation va tenter de leur démontrer en proposant un bilan 2020 à chaque joueur.

Votre profil joueur 2020 au crible

À combien de titres avez-vous joué ? Combien de trophées avez-vous glanés ? Et quel jeu a pris le plus de votre temps et de vos nerfs ? Quel est votre jour privilégié pour jouer ? Toutes ces réponses sont dans le Wrap Up 2020 accessible depuis ce site dédié PlayStation. En rentrant vos identifiants PSN, vous obtiendrez votre profil 2020. Il est accessible jusqu’au 2 mars 2021.

Votre année en jeux vidéo selon PlayStation

Les informations sur votre profil PS5 et PS+ sont également affichées (jeu le plus joué ou le plus téléchargé, nombre d’heures de jeux, etc.).

Votre année en jeux vidéo selon PlayStation

Mais pour voir vos résultats s’afficher, il faut avoir disposé d’une PlayStation 4, d’un compte PSN et joué au moins 10 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Si vous êtes un nouveau venu avec la PS5, vous n’obtiendrez pas de profil. L’animation propose différentes catégories (nombre d’heures de jeux, nombre de trophées remportés, jeu le plus sollicité, catégorie de jeux plébiscitée…) et vous pouvez partager vos résultats.

En cadeau, PlayStation a même prévu un thème dynamique pour votre PS4 et une revue de votre année envoyée par mail.