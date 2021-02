PS5 : la mise à jour de février corrige la confusion entre les jeux PS4 et PS5

Sony propose une nouvelle mise à jour logicielle pour la PlayStation 5. Elle corrige le problème épineux de l'installation des versions PS4 de certains jeux.

La sortie d’une nouvelle console représente un projet colossal pour un fabricant, et la PlayStation 5 ne fait pas exception. La console profite notamment d’un tout nouveau système d’exploitation, avec une nouvelle interface utilisateur. Alors on peut facilement comprendre pourquoi tout n’est pas parfait dans l’interface et son ergonomie.

Depuis le lancement de la console, elle fait notamment face à un problème d’expérience utilisateur : il était beaucoup trop facile d’installer la version PS4 d’un jeu, plutôt que la version PS5 du même jeu, naturellement plus performant sur la nouvelle console. Sony avait déjà proposé une mise à jour en décembre pour avertir l’utilisateur du problème. Une nouvelle mise à jour espère cette fois le corriger.

Amélioration des performances et corrections de bugs

Sony propose depuis ce matin de télécharger la mise à jour 20.02-02.50.00 du logiciel de la PS5. Le patch pèse quelque 860 mégaoctets à télécharger. Le site officiel n’a pas encore été mis à jour pour donner les détails de ce patch, mais ils sont bien affichés depuis le menu de mise à jour de la console.

On peut notamment y lire la correction d’une partie du fameux problème. Désormais, la version PS4 d’un jeu ne devrait pas s’installer depuis le disque, si le jeu a bien été mis à jour vers la version PS5. Certains joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla ou de Spider-Man Miles Morales en particulier ne pouvaient pas accéder à la version nouvelle génération du jeu, en raison de ce problème.

Sony indique également avoir amélioré les performances du système, pourtant déjà particulièrement fluide.

Les autres mises à jour attendues

S’il s’agit ici d’un petit patch, d’autres mises à jour pour la PS5 sont vivement attendues dans les mois à venir. On pense notamment l’activation du VRR, ou Variable Refresh Rate, des corrections de crash quand la console est en mode repos, un meilleur support du ALLM (Auto Low Latency Mode), la possibilité d’ajouter un SSD dans la console et la création de dossiers pour ranger ses jeux.