Sony WF-1000XM4 officialisés : les meilleurs écouteurs sans fil ont leurs successeurs

Sony a dévoilé ses WF-1000XM4, des écouteurs sans fil à réduction de bruit qui succèdent à la précédente génération, considérée comme figurant parmi les meilleurs écouteurs true wireless du marché.

C’est peu dire que les Sony WF-1000XM4 étaient attendus. Ce mardi, le constructeur japonais a finalement mis fin au suspense, comme prévu, et a présenté ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit.

Il faut dire que les WF-1000XM4 succèdent logiquement aux WF-1000XM3 de 2019, considérés comme l’une des références du marché, notamment en raison de la qualité de leur réduction de bruit active. Depuis cependant, la concurrence s’est considérablement renforcée. On pense bien évidemment aux AirPods Pro d’Apple, mais aussi aux Bose QC Earbuds ou aux écouteurs haut de gamme de Sennheiser ou de Bowers & Wilkins.

Des écouteurs plus compacts

Comme on pouvait s’y attendre, Sony a changé du tout au tout pour sa nouvelle génération d’écouteurs true wireless. Exit la forme allongée et déportée des contrôles tactiles, les nouveaux Sony WF-1000XM4 rentrent intégralement dans le pavillon auriculaire. On retrouve par ailleurs des contrôles tactiles comme c’était le cas sur les modèles précédents, mais également un boîtier plus compact et donc plus facile à ranger dans une poche. Bien évidemment, il s’agit toujours d’écouteurs au format intra-auriculaires, avec des embouts en mousse polyuréthane. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IPX4 pour leur étanchéité aux éclaboussures, la pluie ou la transpiration.

Du côté du son, Sony a conservé un format de 6 mm de diamètre pour ses transducteurs, mais ceux-ci ont été améliorés, notamment dans les graves. Les WF-1000XM4 sont par ailleurs compatibles avec les codecs Bluetooth SBC et AAC — comme leurs prédécesseurs — mais également avec le LDAC, une première pour des écouteurs sans fil. L’aptX ne fait cependant pas partie du lot, mais les écouteurs sont certifiés Hi-Res Audio grâce à leur réponse en fréquence de 20 à 40 000 Hz.

Une réduction de bruit améliorée

La réduction de bruit a également été améliorée selon Sony grâce à deux microphones par écouteur. Le constructeur a également intégré une puce dédiée au traitement de la réduction de bruit active et à la transmission en Bluetooth 5.2, la puce Sony V1. On va également retrouver différents modes pour réduire les bruits du vent, pour passer en mode ambiant lorsqu’on parle ou pour adapter le niveau de réduction de bruit à l’environnement.

Sur l’autonomie aussi, Sony indique avoir amélioré ses écouteurs. Les WF-1000XM4 sont ainsi censés fonctionner pendant huit heures consécutives avec la réduction de bruit, et jusqu’à douze heures sans. Le boîtier permet quant à lui de récupérer trois charges supplémentaires, soit 24 ou 36 heures selon le mode activé.

Prix et date de sortie des Sony WF-1000XM4

Les Sony WF-1000XM4 sont d’ores et déjà disponibles, dans deux coloris : noir ou argent. Ils sont proposés au tarif de 280 euros.