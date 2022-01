NXTWEAR AIR : TCL dévoile des lunettes connectées plus design pour le futur

Lors du CES 2022, TCL a présenté de nombreux produits dont une paire de lunettes à écrans portables qui se veut multifonctions pour chaque pan de votre quotidien connecté, tout en restant design et confortable.

Plonger dans le futur et mélanger les mondes est définitivement devenu la tendance du moment. Chez TCL, on ne parle pas de métavers, mais on se plaît déjà à imaginer le quotidien de demain sur de multiples écrans. Il faut dire que la marque en conçoit des produits en tous genres, des téléviseurs aux smartphones, en passant par des tablettes et tout autre format.

Il était alors prévisible que la réalité augmentée soit aussi l’un des centres d’intérêt du fabricant chinois. À l’occasion du CES 2022, le salon Tech qui se tient toute la semaine à Las Vegas, TCL a ainsi dévoilé son nouveau modèle de lunettes connectées équipées d’écrans et capables d’afficher de multiples informations.

Un modèle plus léger et confortable

Ce n’est pas la première fois que la marque s’aventure dans ce secteur. Elle avait déjà présenté une première génération de lunettes l’an dernier, les NXTWEAR G, un modèle assez massif et peu esthétique. La nouvelle mouture baptisée NXTWEAR AIR se veut encore plus légère (75 g, soit 30 % de moins), plus confortable et davantage personnalisable pour combiner bien plus de technologies d’affichage, explique Stefan Streit, le CMO de TCL Communication.

Les NXTWEAR AIR misent donc sur leur style élégant et plutôt passe-partout de lunettes de soleil plus affinées que leurs aînées. Mais avec aussi la promesse d’être utilisables avec le même confort pour jouer, regarder des films comme si vous étiez face à un grand écran et même travailler avec de multiples documents affichés, quel que soit l’environnement réel autour de vous.

Un écran de 4 mètres pour jouer, travailler et se croire au cinéma

Visuellement, les NXTWEAR AIR sont donc bien des lunettes. Elles sont équipées de deux écrans micro OLED 1080p pour promettre des couleurs vives, riches et de nombreux détails. TCL annonce un affichage équivalent à une diagonale d’écran de 140 pouces (4 mètres environ), digne d’une salle de cinéma.

De plus, l’appareil annonce une résolution de 47 pixels par degré pour avoir un niveau de clarté équivalent à celui du cinéma, accompagné de deux haut-parleurs de qualité pour écouter en stéréo et profiter d’une forme d’audio spatial autour de vous. Quand vous serez dans l’avion avec vos lunettes sur le nez, ça devrait être impressionnant. Mais pas d’inquiétude pour le voisinage : il sera possible d’associer ses propres écouteurs en filaire ou sans fil.

Grâce à la prise USB Type-C embarquée, les lunettes peuvent se raccorder à de très nombreux smartphones (plus d’une centaine), des tablettes et même à un ordinateur portable pour travailler des semblants de seconds écrans sur le net. Mais vous ne pourrez pas vous en servir comme simples lunettes de soleil, le câble est toujours présent et rattaché au support.

TCL avance le côté privé du travail et des projets sur lesquels vous pourrez ainsi plancher. Les informations s’affichent sur vos écrans. Reste à savoir encore comment vous piloterez réellement le tout (clavier, souris, smartphone, gestuelle). Une chose est sûre, TCL assure qu’il n’y aura pas de configuration compliquée, mais du plug-and-play et une compatibilité Bluetooth qui s’avéreront bien pratique notamment pour jouer avec une manette connectée ou des accessoires.

Pour le côté personnalisable, TCL livre ses NXTWEAR AIR avec deux verres interchangeables.

Aucun prix ni date de disponibilité n’ont pour le moment été communiqués.

