Le Tesla Cybertruck dévoile son nouvel intérieur un an avant le lancement

Le Tesla Cybertruck était de sortie, à l'occasion de l'inauguration d'un projet Megapack de Tesla. De quoi nous permettre de découvrir un intérieur qui a évolué depuis le dernier prototype et un style qui ne passe vraiment pas inaperçu.

Le futur pickup de Tesla, le Cybertruck, fait quelques apparitions lors d’évènements liés à la marque. L’occasion de voir les évolutions de ce véhicule, encore à l’état de prototype. C’est ce qui s’est passé lors de l’inauguration du Tesla Megapack de 730 MWh permettant de fiabiliser le réseau électrique californien, afin notamment d’éviter les coupures régulières. Pour résumer, il s’agit d’une solution intelligente de stockage de l’énergie conçue par Tesla utilisant des batteries LG.

Lors de cette inauguration, les personnes présentes ont pu apercevoir le Cybertruck de Tesla avec deux nouveautés. La première, c’est l’utilisation d’un seul essuie-glace, mais plus petite que sur les précédents prototypes. Est-ce que celui-ci est donc escamotable pour permettre de nettoyer l’intégralité du pare-brise ? La seconde nouveauté, c’est un intérieur légèrement revu. On ne trouve en effet pas de 3ème siège au milieu, entre les sièges conducteur et passager, mais un très large accoudoir central.

À l’intérieur, on aperçoit également le fameux volant « yoke » de Tesla, mais sans airbag à l’intérieur, preuve que nous sommes face à un véhicule prototype. L’écran central semble faire tourner une version du système d’exploitation de Tesla destiné à la Model X.

Pour pouvoir rouler avec le Cybertruck de Tesla, il faudra être patient. En effet, le pickup américain a pris du retard, pour permettre à la Model Y de sortir à temps. Il faudra de toute façon que les cellules Tesla 4680 (que Panasonic vient de livrer en version prototype à Tesla) soient par ailleurs disponibles en masse. Cela ne devrait pas être le cas avant 2023. La concurrence est déjà bien active sur ce segment avec le Rivian R1T et le Ford F-150 Lightning.

