Des milliers de Tesla touchées par un problème de sécurité en cas d’accident

Près de 60 000 Tesla Model Y et Model 3 seraient touchées par un bug logiciel empêchant de faire fonctionner l'appel d'urgence. L'Agence Fédérale Allemande demande à la marque d'agir.

Après avoir annoncé le licenciement de 10 000 de ses salariés et alors qu’elle perd des milliards de dollars à cause de ses usines, Tesla essuie de nouvelles difficultés. En effet, Reuters vient de publier un rapport détaillant un nouveau bug logiciel, qui pourrait avoir un impact important sur la sécurité.

En effet, selon l’agence américaine annonce que pas moins de 59 000 véhicules de la marque sont touchés par une défaillance technique. Tout juste détectée, celle-ci empêcherait au conducteur d’utiliser le système d’appel d’urgence eCall.

Une défaillance mondiale

Comme le précise Reuters dans son article, ce problème technique toucherait très précisément 59 129 véhicules au total, répartis dans le monde entier. Il s’agirait toutefois uniquement de Tesla Model 3 et Model Y, tandis que les autres modèles de la gamme ne sont pas concernés. Concrètement, ce dysfonctionnement empêcherait tout simplement le système d’appel d’urgence de fonctionner et de joindre les secours de manière automatique après un accident.

Si Tesla n’a pas encore réagi, l’Agence Fédérale Allemande, la Kraftfahrt-Bundesamt demande à la marque d’organiser une campagne de rappel afin de corriger le problème. On imagine qu’il s’agira d’une simple mise à jour à distance. La firme américaine est déjà dans le collimateur des autorités, alors qu’un rapport de l’agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, la NHTSA affirme que Tesla est en haut du classement des constructeurs ayant enregistré le plus d’accidents liés à la conduite semi-autonome.

Plusieurs rappels organisés

Cette nouvelle affaire donne un nouveau coup à Tesla, qui a déjà dû organiser pas moins de 11 campagnes de rappel depuis le début de l’année, comme le rappellent nos confrères d’Engadget. Trois d’entre eux concernaient d’ailleurs également un bug logiciel, dont le rappel peut donc se faire à distance, via une mise à jour OTA. Le plus récent portait toutefois quant à lui sur un problème de surchauffe de l’écran central, sur des véhicules produits entre 2021 et 2022.

Un nouveau coup dur pour la marque donc, qui a déjà annoncé une chute de 18 % de ses livraisons sur le 2ème trimestre, en raison notamment de l’épidémie de Covid-19. Cela n’a toutefois pas empêché la Tesla Model 3 d’être la voiture électrique la plus vendue au monde en 2021.

