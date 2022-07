Tesla perd son légendaire responsable de l’Autopilot et de la conduite autonome

Andrej Karpathy ne reviendra pas de son congé sabbatique, comme il vient de le déclarer sur Twitter. Un coup dur pour Tesla qui perd son directeur de l'intelligence artificielle et chef de l'équipe en charge de l'Autopilot. De plus, d'autres cadres de l'entreprise suivent sa trace et quittent également le navire.

Après avoir pris un congé sabbatique au mois de mars, le directeur de l’intelligence artificielle chez Tesla, Andrej Karpathy, vient d’annoncer qu’il ne reviendrait pas dans la firme d’Elon Musk. Arrivé dans l’entreprise en juin 2017 et père de la conduite autonome, son départ arrive sans doute au pire des moments, alors que Tesla tente de résoudre le problème de la conduite automatisée en ville.

Un départ qui en cache d’autres, malheureusement pour Tesla

Sur son compte Twitter, Andrej Karpathy a annoncé quitter Tesla sans pour autant indiquer ce qu’il avait de prévu dans le futur :

Ce fut un grand plaisir d’aider Tesla à atteindre ses objectifs au cours des 5 dernières années et une décision difficile de se séparer. Durant cette période, l’Autopilot est passé du maintien de voie à la navigation dans les rues des villes et j’ai hâte de voir l’équipe Autopilot exceptionnellement forte poursuivre sur cette lancée. Je n’ai pas de plans concrets pour la suite, mais je cherche à passer plus de temps à revoir mes passions à long terme autour du travail technique dans l’intelligence artificielle, l’open source et l’éducation.

En mars dernier, Elon Musk avait révélé qu’Andrej Karpathy était en congé sabbatique pour quatre mois, le directeur de l’intelligence artificielle ne reviendra pas. La nouvelle arrive alors que Tesla a depuis quelques semaines amorcé une politique de réduction des effectifs qui ne semble pas faire l’unanimité au sein de la firme.

En effet, nous avons appris grâce à The Information, que d’autres cadres de Tesla avaient souhaité partir de l’entreprise. Une personne en charge de la diversité, l’équité et l’inclusion vient de mettre à jour son profil LinkedIn pour indiquer qu’elle ne travaillait plus pour Tesla, et le responsable de l’ingénierie des systèmes de panneaux solaires et des batteries a également annoncé son départ.

Il paraît donc qu’il y ait plusieurs personnalités très importantes chez Tesla qui aient informé qu’ils quittaient le navire, et leur remplacement ne sera sans doute pas aisé. Dans le cas d’Andrej Karpathy, le timing ne pourrait être plus mal choisi : alors que le fameux FSD (capacité de conduite entièrement autonome) peine à convaincre en version bêta aux USA et au Canada, l’équipe en charge du projet se retrouve orpheline.

Andrej Karpathy a toutefois souhaité rassurer en déclarant que l’équipe qui s’occupe de l’Autopilot est composée de centaines d’ingénieurs qui savent parfaitement ce qu’ils font. L’avenir nous dira si Tesla arrive à remplir ses objectifs liés à la conduite autonome, qui restent actuellement bien loin des promesses répétées d’Elon Musk. L’AI Day du 19 août nous permettra sans doute d’en savoir plus sur les plans de l’entreprise concernant l’intelligence artificielle.

