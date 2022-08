Tesla Autopilot : 40 accidents évités chaque jour, mais bien plus dans la pratique

Le directeur en charge de l'Autopilot chez Tesla vient de dévoiler un chiffre intéressant. Le système de conduite autonome permet d'éviter, au bas mot, 40 accidents par jour !

L’Autopilot de Tesla

, la fonctionnalité de conduite semi-autonome de niveau 2, fait beaucoup parler d’elle en ce moment. Il faut dire qu’avec la récente hausse des prix du FSD (Full Self Driving) aux États-Unis, la firme texane souhaite prouver que son système est utile. Et ce n’est pas Ashok Elluswamy, le patron de l’Autopilot chez Tesla qui va nous dire le contraire.

Dans une présentation publiée sur YouTube et résumée sur son compte Twitter, l’homme nous dévoile quelques informations intéressantes sur l’Autopilot. On peut notamment voir la manière dont les voitures électriques de Tesla se représentent leur environnement en 3D, et c’est assez bluffant. Mais l’information la plus pertinente est liée à la sécurité.

40 accidents (a minima) évités chaque jour

En effet, on y apprend qu’environ 40 accidents sont évités chaque jour grâce à l’Autopilot. Mais ces 40 accidents évités ne représentent qu’une petite partie de l’iceberg. Il s’agit uniquement des situations dans lesquelles le conducteur appui, par erreur, sur l’accélérateur et non pas sur le frein. Avec au minimum 269 ch pour la moins puissante des Model 3, cette erreur peut-être fatale.

These predictions are already used to prevent a lot of collisions. For e.g., Autopilot prevents ~40 crashes / day where human drivers mistakenly press the accelerator at 100% instead of the brakes. In the video Autopilot automatically brakes, saving this person's legs (7/12) pic.twitter.com/XtMssPT9cM — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) August 21, 2022

On voit ainsi dans une vidéo un exemple concret. Le conducteur est en train d’effectuer une manœuvre pour se garer quand il confond les deux pédales. L’Autopilot freine alors immédiatement, permettant au piéton qui se trouvait à proximité de ne pas être grièvement blessé aux jambes.

Les fameuses vidéos « near miss » des Tesla

On imagine donc facilement que dans la pratique, ce sont bien plus de 40 accidents qui sont évités chaque jour, puisqu’il ne s’agit ici que d’une partie des incidents repérés par Tesla. On voit souvent passer sur YouTube et Twitter des vidéos de Tesla évitant l’accident grâce à l’Autopilot, en tapant simplement « Tesla near miss » dans un moteur de recherche.

