Tesla ne veut plus vendre sa Model 3 en France

Tesla vient de procéder à une forte hausse de prix de sa Model 3 Propulsion en France. Elle est désormais affichée à 56 990 euros. Un chiffre à comparer aux 49 990 euros réclamés par la Model Y Propulsion. Une situation presque unique dans le monde, qui traduit la volonté de Tesla de vendre bien plus de Model Y que de Model 3.

Lors du lancement de la Tesla Model Y Propulsion en Europe, nous étions étonnés par son prix dans quelques pays, y compris la France. Affichée à 49 990 euros, elle était bien moins chère que la Model 3 Propulsion vendue 53 490 euros en France. Mais Tesla vient de procéder à un ajustement tarifaire, puisque la Model 3 Propulsion s’affiche désormais à 56 690 euros, soit une hausse de 3 200 euros !

Ce n’est pas la première fois que Tesla revoit à la hausse (ou à la baisse par moment) le prix de ses voitures électriques. Mais la situation en France et dans quelques pays européens est telle que la Model 3 n’a quasiment aucun intérêt commercial face à la Model Y. Celle-ci est normalement plus chère que la Model 3. Et c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays. Par exemple, en Allemagne, la Model 3 est vendue 49 990 euros contre 53 990 euros pour la Model Y.

On comprend mal les raisons qui poussent Tesla à vendre moins cher la Model Y que la Model 3 dans certains pays. On sait que l’entreprise américaine pousse à fond la Model Y pour que son SUV électrique devienne la voiture la plus vendue au monde en 2023. Mais il est étonnant que les différents marchés ne soient pas tous servis de la même manière. On imagine que la firme d’Elon Musk procède à de savants calculs logistiques et marketings pour optimiser le nombre de voitures produites et vendues, mais aussi le chiffre d’affaires qui en ressort.

Vers une future hausse de prix de la Model Y en France ?

Dans tous les cas, il y a de fortes chances que le prix de la Model Y Propulsion soit relevé en France dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En effet, la France fait parti de l’un des rares pays à proposer la Model Y Propulsion moins chère que son homologue Model 3. Si vous êtes intéressés par la Model Y Propulsion, ne tardez pas trop, car les prix risquent d’augmenter. Tesla pourrait diminuer les prix dans le futur comme l’a annoncé Elon Musk, mais ce n’est pas réellement à l’ordre du jour, entre la crise énergétique et la pénurie des semi-conducteurs.

