Arrêt des embauches, licenciement : Tesla s’apprêterait à vivre une période délicate

Selon une source proche du dossier, Elon Musk, le patron de Tesla, a demandé le gel des embauches au premier trimestre 2023 et une nouvelle vague de licenciement. La raison ? Le dirigeant aurait un "très mauvais pressentiment" à propos de l'économie.

Elon Musk a sans doute connu des jours plus heureux qu’en ce moment. Pris en pleine tempête médiatique après son rachat de Twitter et une gestion pour le moins étrange, ça ne se passe pas forcément mieux chez Tesla où, même si les ventes sont bonnes, en interne, il y a quelques turbulences.

Au mois de juin dernier, Elon Musk avait déjà demandé aux dirigeants de Tesla de « suspendre toutes les embauches » et de supprimer 10 % des effectifs.

Un timing pour le moins étrange

Et ce n’est pas encore terminé. Selon le média américain Electrek qui s’appuie sur une source proche du dossier, Tesla va mettre en place un gel des embauches et a confirmé qu’une autre vague de licenciements devrait se produire au premier trimestre 2023.

La raison ? Elles sont multiples, mais l’une des principales, ce sera un « mauvais pressentiment » de la part d’Elon Musk vis-à-vis de la situation économique mondiale.

La croissance rapide de Tesla a évidemment entraîné une série d’embauches ces dernières années, et le gel des recrutements est souvent un phénomène plus ou moins « normal » après une période d’intense recrutement. Cela entraîne également parfois, une série de licenciements, comme c’est le cas actuellement pour le constructeur américain.

Néanmoins, dans le cas de Tesla, ce gel des embauches est plus inquiétant, car le constructeur a plusieurs programmes en cours avec une croissance rapide, et doit notamment embaucher des milliers de personnes pour faire fonctionner ses nouvelles usines aux États-Unis et en Allemagne. Sur le dernier semestre cependant, Tesla a recruté beaucoup de personnels pour faire face à ces nouvelles ouvertures.

Une année mouvementée pour Tesla

Ces mouvements interviennent alors que les actions de Tesla ont chuté pratiquement toute l’année, malgré des bénéfices records enregistrés pratiquement chaque trimestre cette année. Cela est en partie dû à un ralentissement plus large du marché en 2022, même si l’action Tesla n’a pas suivi forcément la tendance du marché ces derniers mois.

La grosse baisse récente correspond à l’acquisition de Twitter par Elon Musk et à sa vente d’actions Tesla pour financer le réseau social.

Mais les problèmes de Tesla ne s’arrêteraient pas seulement au seul marché boursier. En effet, le constructeur a récemment commencé à pratiquer des remises et des avantages temporaires sur certains véhicules, comme ce fut le cas très récemment sur des Tesla Model Y en France.

Tous les modèles seraient d’ailleurs partis en quelques minutes grâce à une remise une remise cumulée de 7 000 euros pour certaines Model Y Propulsion en stock.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.