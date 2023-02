L’assurance Tesla, dont le prix varie selon votre style de conduite, pourrait arriver en Europe

De nouvelles offres d'emploi proposées par Tesla semblent révéler que son assurance maison est sur le point d'arriver en Europe. Faisons le bilan sur ce que l'on sait de cette assurance auto particulière.

Tesla propose une assurance automobile aux États-Unis depuis quelque temps déjà, avec une promesse : récolter un maximum de données pour proposer un tarif imbattable pour certains conducteurs. Si les fous du volant ne s’y retrouvent probablement pas, les conducteurs prudents reconnaissent que le prix a bien baissé par rapport à leur ancienne compagnie d’assurance. D’après une offre d’emploi postée par Tesla, ce modèle pourrait voir le jour en Europe très bientôt.

Si le prix des assurances des véhicules électriques est parfois moins élevé que leur homologue thermique, ce n’est pas le cas de Tesla. En effet, selon une étude menée à la fin de l’année 2022, le coût moyen pour assurer une Tesla s’élève à 915 euros, contre 572 euros en moyenne pour une voiture électrique.

Dans un futur proche, cela pourrait être de l’histoire ancienne, si l’on en croit l’offre d’emploi postée par Tesla :

Tesla Insurance repense la façon dont nos clients vivent l’assurance et protègent leurs produits Tesla.

Tesla Insurance a une opportunité exceptionnelle pour un conseiller juridique qualifié, afin de construire et de diriger la fonction juridique interne de la compagnie d’assurance et guider à travers le paysage juridique et réglementaire un assureur opérant de manière transfrontalière en Europe.

Il s’agit d’une opportunité à temps plein, basée dans notre bureau de Londres.