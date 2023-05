Pourquoi Volkswagen fait confiance à Tesla pour la recharge rapide des voitures électriques

Quelques conducteurs de voitures électriques ont remarqué une présence pour le moins amusante sur une station Electrify America (créé par Volkswagen suite au Dieselgate) aux États-Unis. Des Megapacks Tesla ont été installé dans les stations, pour permettre d'assurer une charge rapide plus performante. On vous explique pourquoi, et comment ça fonctionne.

Tesla produit certes des voitures, avec notamment la Tesla Model Y qui est désormais la voiture la plus vendue au monde toutes motorisations confondues, mais pas seulement. Les Superchargeurs Tesla sont un autre produit phare de la firme d’Elon Musk, et pour compléter leur offre, il existe du stockage d’énergie : les Megapacks.

Ces Megapacks permettent lors de sessions de charge rapide de ne pas dépendre entièrement du réseau électrique, puisque ce sont de grosses batteries qui sont déchargées à une très forte puissance pour que les véhicules en charge puissent tailler la route le plus rapidement possible. Mais récemment, ces Megapacks de Tesla ont été aperçus sur une station Electrify America, ce qui fait sourire certains observateurs.

Rappelons avant d’entrer dans le vif du sujet que le réseau de recharge Electrify America est l’un des plus grand du pays (derrière les Tesla Superchargeurs). Il a été créé par Volkswagen (numéro 3 de la voiture électrique derrière BYD et Tesla) à la demande des autorités américaines, suite au scandale du Dieselgate. C’est plus ou moins l’équivalent du réseau Ionity en Europe.

Certains fans de la marque américaine disent ouvertement que Tesla a une longueur d’avance sur la concurrence tant son offre relative à la mobilité électrique est large. Les véhicules sont bien connus, tout comme les Superchargeurs, mais il existe un autre domaine où Tesla excelle, et c’est au niveau de la production et du stockage de l’électricité.

Nous pouvons citer les fameuses tuiles Tesla Solar, ou bien encore les Powerwall, ces batteries destinées à un usage domestique. Les Megapacks sont une forme de stockage d’énergie plus important, avec des applications diverses et variées. Il s’agit dans la pratique d’immenses batteries au lithium-ion. Ces Megapacks sont notamment utilisés à des endroits où le réseau électrique est régulièrement coupé en raison de catastrophes naturelles, afin de permettre aux habitants de toujours bénéficier d’électricité.

Chaque unité pouvant contenir 3 MWh (soit 3000 kWh, ou encore de quoi charger 30 Tesla Model S entièrement), ces Megapacks sont très intéressants à proximité des stations de charge rapide. Nous pouvons d’ailleurs en voir sur la vidéo postée sur Twitter ci-dessous, aux abords d’une station Electrify America.

The hidden secret Electrify America doesn't want you to know! Okay, it's not hidden or a secret, but I found it amusing pic.twitter.com/EDsxcRlna8

— Robert Dunn (@AgingWheels) May 18, 2023